Kena: Bridge of Spirits Les joueurs PS4 signalent un bug révolutionnaire lors de l’utilisation du masque Taro

Il semble que la version PlayStation 4 de Kena: Bridge of Spirits souffre d’un ou deux problèmes désagréables le jour de la sortie, car les utilisateurs signalent qu’un bug révolutionnaire rencontré lors de l’utilisation du masque Taro interrompt leur progression. Au moment de la rédaction, personne ne semble avoir rencontré le problème sur PS5. Le masque est utilisé pour progresser dans l’histoire principale, et les utilisateurs de PS4 ont du mal à le retirer du visage de Kena une fois qu’il n’est plus nécessaire. La caméra reste bloquée dans la perspective à la première personne et rend le jeu essentiellement injouable.

Trouvé un bug lors de la mise en masque (PS4) de KenaBridgeOfSpirits

Il semble que le seul moyen de corriger le bogue soit de recharger votre sauvegarde, mais, bien sûr, il y a tout autant de chances que vous rencontriez à nouveau le problème lorsque le masque Taro sera nécessaire plus tard dans l’histoire. Le problème est suffisamment signalé sur Internet pour que le développeur Ember Lab soit probablement déjà au courant du problème et soit en train de travailler sur un correctif. Jusque-là, cependant, il semble que les joueurs PS4 devront supporter ce défaut.

Notre propre utilisateur de Push Square, Shigurui, a également rencontré le problème en écrivant sur le forum : « Vous ne pouvez pas l’enlever une fois équipé, la caméra panique et reste bloquée en mode à la première personne. Cela arrête complètement la progression du jeu. Comment ce n’était pas le cas attrapé est inimaginable. Coincé avec un sous-verre numérique jusqu’à ce qu’il soit corrigé. Très peu impressionné. » Avez-vous également des problèmes avec ce bug ? Partagez une solution dans les commentaires ci-dessous.