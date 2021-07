Kena: Bridge of Spirits exclusif à la console PlayStation reporté à septembre

Kena: Bridge of Spirits a été révélé en juin de l’année dernière, et depuis, cela ressemble à une délicieuse aventure d’action pour PlayStation 5 et PS4. Malheureusement, le titre indépendant a subi son lot de retards et le développeur Ember Lab vient d’en annoncer un autre.

Le jeu était prévu pour le 24 août, mais arrivera maintenant un peu moins d’un mois plus tard, le 21 septembre 2021 :

L’équipe déclare que le temps supplémentaire « est essentiel pour assurer la meilleure expérience possible » sur toutes les plateformes. Il remercie les fans pour leur patience pendant qu’il travaille à « fournir la meilleure version de Kena ». Comme toujours, les retards peuvent être décevants, mais seront finalement à l’avantage du studio et du jeu.

Donc, septembre, donc. Êtes-vous toujours excité pour Kena : Bridge of Spirits ? Priez que ce soit le dernier retard dans la section des commentaires ci-dessous.