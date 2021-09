Kena : Bridge of Spirits aura une sortie physique

Après une longue attente qui a été prolongée d’un mois de retard dans son développement, l’équipe d’Ember Lab a enfin mis à disposition des utilisateurs PlayStation 4 et 5 « Kena: Bridge of Spirits », bien que pour le moment, ce titre Standalone ne soit disponible qu’en numérique. via le PS Store.

Pourtant, les amateurs et collectionneurs du format physique ne doivent pas se décourager, car Ember Lab a confirmé l’arrivée de Kena dans les rayons grâce à une collaboration avec la maison d’édition Maximum Games, qui distribuera l’édition deluxe du I play sur PS4 et PS5. .

« Notre communauté a exprimé son désir d’une édition physique dès le moment où nous avons annoncé le jeu », a déclaré Josh Grier, PDG d’Ember Lab. « C’est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leurs collections et nous sont ravis de s’associer à Maximum Games pour rendre cela possible si rapidement après le lancement. »

Cette édition Deluxe de « Kena : Bridge of Spirits » contiendra la bande originale du jeu ainsi que des éléments numériques et physiques liés au jeu, notamment des skins de personnages spéciaux et des accessoires pouvant être utilisés dans le jeu.

« Kena: Bridge of the Spirits » est une aventure fantastique avec des éléments RPG dans laquelle son protagoniste doit utiliser l’aide de créatures touchantes pour aider les esprits ancrés dans leur monde à accéder à l’au-delà, à explorer leur monde et à débloquer de nouvelles routes et raccourcis au cours de la Jeu.

Avec le lancement du jeu, l’équipe d’Ember Lab a confirmé qu’il dispose d’un « Mode Photo », une fonctionnalité qui est devenue de plus en plus populaire depuis la dernière génération de consoles, encourageant les joueurs potentiels à partager vos captures préférées sur les réseaux sociaux.