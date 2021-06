Kena: Bridge of Spirits a l’air charmant, un nouveau gameplay montré dans la présentation des développeurs

Comme s’il fallait une preuve supplémentaire que Kena : Bridge of Spirits sera un pur délice, le développeur Ember Lab a montré un peu plus l’aventure PlayStation 5 et PS4. Dans le cadre du Tribeca Game Spotlight, le jeu a reçu quelques bonnes minutes sous les projecteurs, et nous avons pu voir de toutes nouvelles séquences, y compris le gameplay.

Josh et Mike Grier nous expliquent comment leur studio est passé du cinéma et de l’animation à la création d’un jeu vidéo. Entre leur conversation sur le développement de Kena, un nouveau gameplay est présenté, mettant en évidence l’exploration, le combat et utilisant les adorables créatures Rot pour résoudre des énigmes.

L’animation est naturellement merveilleuse et visuellement époustouflante, surtout vue à 60 images par seconde. Nous avons vraiment hâte de mettre la main sur celui-ci – il semble que ce sera un bon moment.

Êtes-vous excité pour Kena: Bridge of Spirits? Tirez des flèches magiques dans la section des commentaires ci-dessous.