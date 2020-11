Ken Spears, co-créateur de Scooby-Doo, décède à 82 ans

Ken Spears est décédé. Il avait 82 ans. Spears est sans doute le plus connu pour sa co-création Scooby Doo aux côtés de son partenaire Joe Ruby. Spears est décédé le vendredi 6 novembre, à moins de 3 mois de Ruby, décédé fin août de cette année. Ensemble, le duo a formé Ruby-Spears Productions et a changé le monde de l’animation, ainsi que leur travail pour Hanna-Barbera.

La nouvelle du décès de Ken Spears a été annoncée par son fils, Kevin Spears. Il est décédé paisiblement à Brea, en Californie, des complications d’une démence à corps de Lewy. «On se souviendra à jamais de Ken pour son esprit, ses histoires, sa loyauté envers sa famille et sa solide éthique de travail», a déclaré Kevin. « Ken a non seulement fait une impression durable sur sa famille, mais il a également touché la vie de beaucoup en tant que co-créateur de Scooby Doo Ken a été un modèle pour nous tout au long de sa vie et il continuera à vivre dans nos cœurs. »Le travail de Spears et Joe Ruby continue d’être célébré et repris par les nouvelles générations.

Tandis que Scooby Doo est un nom familier depuis 1969, Ken Spears et Joe Ruby ne savait pas trop si leur création avait ce qu’il fallait pour être un succès. « Nous craignions que cela ne dure qu’une saison, encore moins 38 ans », a déclaré Spears lors d’une interview en 2007. « C’était contre les Hardy Boys sur NBC, et nous pensions que nous serions battus dans les cotes. » Scooby-Doo, où es-tu! s’est avéré être un succès dès le début et il a continué à l’être depuis, avec de nouvelles versions du personnage, avec Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley et Norville « Shaggy » Rogers.

En plus de Scooby-Doo, où es-tu!, Ken Spears et Joe Ruby étaient également derrière Dynomutt et Jabberjaw pour Hanna-Barbera, en plus de Les Barkleys et Les Houndcats pour DePatie-Freleng. Ils ont continué à produire certains des spectacles d’animation les plus influents de l’histoire, y compris Superman, Alvin et les Chipmunks, Fangface, Monsieur T, L’heure de la comédie-aventure de l’homme en plastique, Thundarr le barbare, et Samedi Supercade. À l’époque, Spears et Ruby étaient impliqués dans tout ce qui concernait Scooby Doo. Explique Spears.

« Nous avons créé la série originale à la fin de 1968 qui a été diffusée pour la première fois sur CBS en 1969 et a été réorganisée pour 1970. Il y avait un total de 25 épisodes dont nous avons écrit les cinq premiers et soit écrit, soit édité l’histoire. Donc, une fois que vous avez créé l’émission vous en êtes toujours le créateur, quel que soit le nombre d’autres versions produites. »

Warner Bros.a le droit de Scooby Doo et ils ont continué à prendre des décisions dans lesquelles Ken Spears et Joe Ruby n’étaient pas vraiment intéressés au fil des ans. Selon Spears, « Scoobert n’était pas de notre fait. Nous ne savons pas qui a inventé cela. Nous ne l’aurions pas fait. »

Ruby a ajouté: « Scrappy Doo non plus. Nous ne l’aimions pas non plus. » Il semble que le duo n’ait jamais aimé le nom Scoobert ou le personnage de Scrappy Doo. Quoi qu’il en soit, le monde continue d’aimer les deux personnages. La nouvelle de la mort de Ken Spears a été annoncée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Sujets: Scooby-Doo