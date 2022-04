Ken Jeong quitte immédiatement le groupe de chanteurs masqués après un moment super gênant

Le chanteur masqué, une émission de téléréalité sur le réseau FOX, présente des célébrités chantant des chansons tout en s’habillant de costumes extravagants pour dissimuler leur identité. Animés par Nick Cannon, les panélistes et les téléspectateurs de l’émission de télé-réalité tentent de deviner la véritable identité des célébrités masquées en se basant sur les indices fournis tout au long de chaque saison. Dans l’épisode de la semaine dernière, le mercredi 20 avril 2022, lorsque Rudy Giuliani a été révélé sur Le chanteur masqué (dans ce que beaucoup ont décrit comme un moment super « grinçant et gênant »), Ken Jeong a organisé une mini-manifestation et a quitté la scène.

Le Communauté-alun est l’un des nombreux panélistes sur Le chanteur masqué, basé sur la franchise sud-coréenne avec une prémisse similaire. Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger et Robin Thicke devinent également les identités cachées des interprètes. Ils apparaissent dans chaque épisode et votent aux côtés du public pour leur chanteur préféré après toutes les performances de l’épisode. Au bout de la nuit, le chanteur le moins populaire est éliminé, enlevant son masque et révélant sa véritable identité.

Mercredi, l’ancien avocat de l’ancien président Trump a été élu Le chanteur masqué l’île, et le démasquage a suscité de nombreux drames aux heures de grande écoute. Giuliani a récemment vu sa licence de droit révoquée à New York. Et à la suite des élections de 2020, le FBI a perquisitionné son domicile parce qu’il est lié aux personnes qui auraient fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il enquête sur Joe Biden. Mais malgré sa notoriété, tous les panélistes ne savaient pas immédiatement qui était Giuliani lorsqu’il est sorti de son jack-in-the-box. Lorsque Giuliani a été dévoilé en tant que candidat secret habillé en coq géant, le juge Nicole Scherzinger a demandé : « Est-ce que c’est Robert Duval ? »

« Non… ce n’est pas Robert Duval, » répondit Jeong. L’ancien médecin a répondu: « J’ai terminé » et a quitté la scène alors que Giuliani continuait son interprétation de « Bad to the Bone » de George Thorogood et des Destroyers. Mais certains fans ont estimé que cela n’excusait pas Jeong d’apparaître dans une émission aussi moche, en disant: « Je pense que c’était bien que Ken Jeong s’en aille Le chanteur masqué à cause de Rudy Giuliani, mais cela n’excuse en rien Ken Jeong d’être impliqué dans Le chanteur masqué. »

Ken Jeong Guest Stars sur Murderville





Netflix a récemment publié l’émission d’improvisation sur la résolution de crimes, Murderville, mettant en vedette Will Arnett dans le rôle de Terry Seattle et mettant en vedette une gamme de stars invitées talentueuses. Ken Jeong est apparu dans la finale de la saison 1 de l’émission, qui résout enfin une affaire froide qui plane sur la tête de Seattle depuis des années, le meurtre de son ex-partenaire Lori (Jennifer Aniston).

Comme pour toute émission d’improvisation, parfois les dérapages et les rires des acteurs se retrouvent dans les montages finaux, mais il y a une scène qui n’a pas été autorisée, selon un moment que Jeong a partagé sur sa page Instagram Netflix Is A Joke et sous-titré : « Nous sommes si heureux Murderville la sortie de la diatribe millénaire de Will Arnett existe. @arnettwill.

Au moment de la hache, Terry demande: « Qu’en penses-tu, Ken? », Incitant Jeong à improviser une réponse. « Cela pourrait-il être comme, vous vous souvenez à l’époque, dans les années 70, vous aviez ces ordinateurs de type IBM et ceux-ci sont comme des cartes d’information. Bien sûr, je ne me souviens pas à l’époque ! Je suis né en 1991, 95, 98. Je suis né en décembre 1998, donc c’était pratiquement en 1999. » Alors que le moment était comique au bon moment, le rire rauque de Jeong n’a pas pu être modifié, et il a du mal à maintenir un visage impassible tout au long de la scène alors que Seattle continue: « D’accord, je suis un millénaire. »









