Kemono Jihen Saison 2- Date de sortie, Possibilités, Tout ce que nous savons jusqu’à présent !

L’un des animes les plus sous-estimés grimper au sommet et figurer dans la liste des favoris est quelque chose à noter. Eh bien, il y en a beaucoup comme ça, mais je vais parler de Kemono Jihen. Il y a eu beaucoup d’agitation ces derniers temps depuis 2020. Les fans ne sont pas en train de minauder pour la première saison. Au lieu de cela, ils recherchent tous Kemono Jihen Saison 2. Quoi qu’il en soit, nous voulons tous la même chose, et c’est la date de sortie de Kemono Jihen 2. N’est-il pas absurde que nous cherchions tous une suite dont première saison créée en janvier 2021? Je veux dire, c’est juste trop tôt. Peut-être?

Rien n’est trop tôt ou trop tard dans l’industrie de l’anime. Il est plein d’incertitudes, et nous voici avec un autre. Aujourd’hui, nous allons parler de la suite de Kemono Jihen, de sa date de sortie, de ses possibilités et de son casting. J’espère que vous vous préparez tous maintenant pour quelque chose d’excitant. Et si vous commenciez par un petit synopsis de la saison 1 ?

Scénario de la saison 1 de Kemono Jihen

Komachi Inugami, un enquêteur ésotérique, arrive dans un village rural de la campagne japonaise, chargé par une hôtesse de taverne voisine d’enquêter sur une série d’incidents concernant des corps de bétail en décomposition et défigurés qui ont commencé à émerger sans cause apparente. Inugami aperçoit un jeune garçon étrange qui travaille dans les champs tout en arpentant. Le jeune ouvrier agricole, boudé par ses camarades de classe et surnommé « Dorotabou » pour son odeur nauséabonde, est surpris que quiconque s’intéresse à lui.

La curiosité a suscité l’intérêt d’Inugami, alors il demande l’aide de Dorotabou pour la recherche, malgré la dérision des villageois. À l’insu de Dorotabou, cette étude lui ouvrirait un nouveau monde étrange, le présentant comme l’un des êtres semblables à des bêtes connus sous le nom de Kemono qui coexistent avec l’humanité, tout en donnant un nouveau sens à sa vie.

Kemono Jihen 2 –

Cela ressemble à un sacré scénario. N’est-ce pas ? C’est la seule chose qui rend les fans fous de Kemono Jihen 2. Alors, que diriez-vous de parler de la saison 2 maintenant?

Date de sortie de la saison 2 de Kemono Jihen

L’anime Kemono Jihen a eu le malheur de faire ses débuts à peu près à la même période que l’animation Jujutsu Kaisen du Studio MAPPA, qui suit la même prémisse intrinsèquement inconnaissable d’un individu plus jeune et puissant recherchant des événements surnaturels dans le cadre d’une faculté plutôt que d’une société d’enquête. Ils partagent également le but ultime du personnage principal qui tente de collecter des objets d’une créature dans un but spécifique.

Parmi les séries de mangas les plus en vue au Japon se trouve Kemono Jihen. Cette sitcom a gagné en popularité après seulement quelques scènes, qui a maintenant une nouvelle saison, la saison 2. Les fans sont ravis de la saison 2 de Kemono Jihen et attendent de savoir quand elle sortira. La première de la saison 2 de Kemono Jihen est prévue pour l’année 2023. Ce ne sont cependant que de simples suppositions. En conséquence, nous devrons attendre l’approbation formelle de la sortie prévue de Kemono Jihen 2.

Kemono Jihen, tout en étant un concurrent de premier plan, continue de briller en raison de sa distribution dynamique et d’une histoire intensément émouvante qui recherche la vitalité dans ses variations. En conséquence, les critiques ont donné les premières notes de la saison, cependant, il est difficile de conserver le titre d’Animation de l’année de Crunchyroll comme ses adversaires.

Cela étant dit, nous devrions également mettre l’accent sur l’endroit où les bases de cet anime ont été posées, son manga.

Kemono Jihen Saison 2 – Manga

La série manga de Sh Aimoto, Kemono Jihen (litt. « Monster Incidents ») est un roman manga japonais écrit et présenté par lui. À partir de décembre 2016, il a été publié en série dans Jump Square, le mensuel shonen manga de Shueisha, et 13 volumes de tankbon ont été publiés en février 2021. Entre janvier et mars 2021, Ajia-do Animation Works a diffusé une version de série télévisée animée.

Le manga Kemono Jihen raconte l’histoire de Dorota-bou, un petit enfant qui est boudé par les gens qui l’entourent, et d’Inugami, un enquêteur occulte. Inugami arrive dans la ville natale du garçon pour examiner une situation dans laquelle un grand nombre de bovins souffrent et leurs cadavres se décomposent en une seule nuit.

Avec l’aide de personnages splendides, Kemono Jihen est arrivé en tête de liste. Il est assez regrettable qu’il ait dû rivaliser avec Jujutsu Kaisen, comme nous le savons tous. Mais que diriez-vous de connaître un peu plus les personnages pour préparer les choses pour la saison 2 de Kemono Jihen ?

Personnages de la saison 2 de Kemono Jihen

Kabane Kusaka

Un hanyo pour enfants ou un mélange de goules et d’humains. Il a été battu par sa tante et contraint de travailler pour son auberge après qu’il aurait été abandonné par ses parents, lui donnant le surnom de « Dorotabo » car il était souvent enduit de boue et sentait mauvais après avoir travaillé dans les champs.

Kohachi Inugami

Le bureau de consultation sur l’étrangeté d’Inugami est dirigé par un tanuki connu sous le nom de « Kemonoist ». Bien qu’il semble parfois léger et léger, il est un Kemono terrifiant observateur qui peut lancer de puissants sorts de tromperie, invoquer des armes et raidir sa peau en acier.

Akira

Il peut geler n’importe quoi s’il y a de l’humidité à proximité, contrôler la neige et la glace et survivre à des températures extrêmement basses en tant que descendant de yukionna. Il s’est rendu à Tokyo dans l’espoir qu’Inugami puisse l’aider à localiser son frère jumeau aîné, Yui, avec quelqu’un qu’il avait fui leur ville.

Shiki Tademaru

C’est un tsundere, qui semble être franc et irrespectueux avec ses copains tout en prenant bien soin d’eux. Il est de loin le plus sensé et le plus équilibré des 3 jeunes.

Conclusion

Ce sont quelques-uns de mes personnages préférés que j’attends avec impatience dans Kemono Jihen Saison 2. Rassurez-vous, cet anime aura certainement une suite compte tenu du battage médiatique qu’il a créé ces jours-ci. Les créateurs n’ont fait aucune remarque formelle sur Kemono Jihen 2; néanmoins, les adeptes de la série manga sont dévoués et la popularité de la série devrait augmenter à l’avenir. Dans les prochaines années, la suite va générer beaucoup de buzz.