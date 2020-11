Kelsey Nicole Slams Megan Thee Stallion dans Diss Track et sur Instagram

Dans la saga en cours de Megan Thee Stallion contre Tory Lanez et son ancienne meilleure amie Kelsey Nicole, il y a un nouveau développement.

Après la sortie initiale de Megan’s Bonnes nouvelles et le single «Shots Fired», Kelsey avait quelque chose à dire. Elle a maintenant plus à dire sous la forme d’un rap et d’un son Instagram. Twitter et Instagram s’illuminent avec Kelsey et Tory Lanez qui se retrouvent dans la nuit.

(LR) Kelsey Nicole, Megan Thee Stallion, Kash Doll aux BET Hip Hop Awards 2019 | Johnny Nunez / Getty Images pour BET

Kelsey Nicole sort une piste de diss sur Megan Thee Stallion

La veille de Thanksgiving, Kelsey a surpris Internet en annonçant sa propre chanson, «Bussin Back», une piste de diss destinée à Megan Thee Stallion. Il présente le rythme de «Hit ‘Em Up» de Tupac Shakur, une chanson créée pendant le bœuf entre le regretté rappeur et Notorious BIG

“Mentez-vous à votre étiquette / Savent-ils vraiment ce qui s’est passé?” Kelsey rimait. Elle mentionne également «Tout ce que vous aviez à faire était de clarifier le nom de votre meilleur ami», ce qui fait référence à l’incident de fusillade survenu en juillet.

Les utilisateurs des médias sociaux ont des réactions mitigées, certains se demandant pourquoi Kelsey a fait la chanson en premier lieu et d’autres remettant en question les détails entourant le tournage où Megan, Tory Lanez et Kelsey étaient dans la voiture.

«Non, elle vient de confirmer que Tory l’a abattue», a écrit un commentateur Instagram. Un autre a ajouté: “Cette fille n’a jamais été une amie, elle attendait ce moment!”

Kelsey Nicole s’adresse à Megan Thee Stallion sur Instagram

Pour renforcer sa position, Kelsey est allée sur Megan lors d’une session Instagram Live. Elle l’a accusée d’avoir enfreint le code des filles et d’avoir joué avec un gars dont elle était la première. Elle a dit qu’elle ne voulait pas faire ça sur Internet mais, s’adressant à Megan, Kelsey a dit: «Vous essayez constamment de me rabaisser. Pourquoi?”

Elle a poursuivi: «Je n’étais pas votre ennemi, vous avez fait de moi votre ennemi. Nous avons arrêté de nous foutre les uns les autres, mais je n’étais pas votre ennemi. Via le chat en direct (écoutez ici via Onsite!), Kelsey a poursuivi en disant à Megan que parce qu’elle avait fait un morceau de diss pour «des millions de personnes à entendre» et à l’humilier, elle avait gagné le droit de répondre.

Elle a également réprimandé Megan de ne pas l’avoir appelée à propos du drame et a affirmé qu’elle était une narcissique qui se contredit. Certains fans pensent que Kelsey s’est sentie blessée par leurs retombées et qu’elle garde toujours certains secrets secrets. Kelsey a exhorté Megan à l’exposer si elle le souhaite.

‘Shots Fired’ de Megan Thee Stallion l’a déclenché

Kelsey Nicole a précisé que la chanson de Megan “Shots Fired” l’a amenée à s’exprimer. Elle a indiqué qu’elle était fatiguée de se sentir victime d’intimidation et qu’elle ne comprenait pas pourquoi son ancienne amie «essayait de m’enterrer».

La rappeuse «Savage» n’a pas appelé Tory Lanez ou Kelsey par leur nom dans sa chanson, mais la plupart savaient qu’elle parlait des deux. Il y avait plusieurs paroles destinées à Kelsey et Megan a insinué qu’elle était prête à collecter de l’argent silencieux auprès de Lanez.

Megan Thee Stallion a apparemment répondu à tous les messages de «Bussin Back» avec des émojis rieurs sur Twitter et un clip d’elle et de quelques «besties» retournant l’oiseau sur Instagram.