Kelsey Grammer taquine le redémarrage de Frasier « pourrait même être plus drôle » que l’émission originale

Paramount + développe un redémarrage de la série populaire Fraser. Cette fois-ci, la production a décidé de changer de cap et de filmer les nouveaux épisodes à Boston au lieu du lieu de tournage d’origine à Seattle. Après une interruption de près de deux décennies, Kelsey Grammaire, célèbre pour son interprétation de Frasier Crane, devrait reprendre son rôle. Cela marque un retour nostalgique au personnage qui a conquis le cœur des téléspectateurs pour la première fois dans la série Acclamations en 1984, avec un épisode en deux parties intitulé « The Rebound ». Bien que le redémarrage ne verra pas le retour des personnages originaux en tant qu’habitués de la série, il promet d’introduire une toute nouvelle distribution d’ensemble.

Grammer a exprimé sa conviction que le redémarrage a le potentiel d’être plus drôle que l’émission originale. Dans une interview avec The Independent, il a donné un aperçu de ce que les téléspectateurs peuvent attendre du prochain Fraser redémarrer. Grammer a exprimé son enthousiasme à propos des nouveaux membres de la distribution qu’ils ont réunis, faisant allusion à leur talent remarquable et à la possibilité que le public tombe amoureux d’eux.

«Au début, vous castez ces gens, vous ne les avez jamais vus auparavant. Et mon garçon, vers le milieu du deuxième spectacle, j’ai pensé: ‘Fils d’un pistolet. Il le fait en fait. Il est comme le fils de Fraser. Ouah.’ Donc je pense que ça va être une belle découverte pour les gens. Il y a de nouvelles personnes dans la série dont on tombe vraiment amoureux, et on peut dire que c’est peut-être même plus drôle. »





Laura Linney incertaine de son rôle dans le redémarrage de Frasier

CBS Télévision Distribution

Le Fraser reboot a récemment terminé sa phase de production. Le renouveau vise à donner aux téléspectateurs un aperçu de la vie de Frasier Crane depuis son départ de l’émission de radio en 2004. Avec le dernier épisode de la série originale présentant Frasier avec un choix difficile entre un nouveau travail à la télévision à San Francisco et un avenir avec sa petite amie Charlotte, interprétée par Laura Linney, le public est curieux de découvrir quelle voie il a finalement choisie.

Alors que les détails sur le redémarrage de Frasier restent étroitement secrets, Linney a exprimé son incertitude quant à son implication dans la série à venir. Dans une interview avec Metro UK, Linney a révélé qu’elle n’avait aucune connaissance des plans établis pour la renaissance. Cela suggère que le personnage de Linney ne fera peut-être pas son apparition dans la série, d’autant plus que la production de la première saison est déjà terminée.

« Pas que je sache de! […] J’aime tout ce groupe de personnes donc je serais… Je n’ai aucune idée de leurs projets. Ils le gardent près du gilet.

Rejoindre le Fraser revival est un casting frais et talentueux. Jack Cutmore-Scott joue le rôle du fils de Frasier, Freddy, tandis que Nicholas Lyndhurst incarne Alan, un vieil ami de l’époque de Frasier qui est devenu professeur d’université. Jess Salguerio prend la place d’Eve, la colocataire de Freddy. De plus, Toks Olagundoye assume le rôle d’Olivia, chef du département psychiatrique et collègue d’Alan. James Burrows sera aux manettes, réalisant le premier épisode du renouveau. La date de sortie du Fraser le redémarrage n’a pas encore été annoncé.