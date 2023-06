Kelsey Grammer explique pourquoi Frasier devait revenir: « Nous étions drôles ensemble »

Kelsey Grammaire reprend le rôle de Frasier Crane pour une Fraser revival sur Paramount +, et j’espère que maintenant, il a compris quoi faire avec cette salade et ces œufs brouillés. Cela fait près de deux décennies complètes depuis que Grammer a signé pour la dernière fois en tant que Frasier, qui a mis fin à sa course de 11 saisons en 2004. Ces dernières années, Grammer avait travaillé pour faire décoller un renouveau, et il a été annoncé l’année dernière qu’il était officiellement qui se passe chez Paramount+. Le tournage de la première saison est depuis terminé et pourrait potentiellement être diffusé sur la plateforme de streaming cet automne.





Alors pourquoi Grammer essayait-il si fort de revisiter Fraser, menant à cette série de renaissance? Dans une nouvelle interview avec The Times, il explique comment il n’est pas si différent de son personnage de Frasier Crane, et il était peut-être inévitable que les deux se croisent à nouveau plus tard dans la vie. En plus de continuer à se rapporter au personnage, Grammer se souvient également à quel point il a diverti le public en le jouant, et il cherche à faire rire les gens en tant que Frasier à nouveau avec le renouveau.

« Il a vécu une sorte de vie parallèle avec moi. Maintenant, nous avons retrouvé notre chemin l’un vers l’autre. Ce personnage, qui est évidemment fictif, a une vie en dehors de la mienne qui est tout aussi crédible et palpable que celle que j’ai réellement vécue — et je suis doué pour l’incarner. Nous étions drôles ensemble.

Frasier Crane retourne à Boston dans la série de renaissance, et avec ce changement de lieu vient également un nouveau casting de personnages. L’une des nouvelles stars de la série est Nicholas Lyndhurst, qui joue un ancien copain d’université de Frasier dans le renouveau. Grammer a également parlé de sa co-star et de son enthousiasme pour les fans de voir à quel point Lyndhurst est merveilleux avec le rôle.

« Nick et moi sommes tombés amoureux quand nous faisions Homme de La Mancha ensemble [at the London Coliseum in 2019]. Je les ai prévenus en Amérique. J’ai dit : ‘Attendez que ce type arrive. Vous allez faire une scène avec lui et soudain vous vous rendez compte qu’il vient de s’enfuir. C’est un acteur extraordinaire, un ami cher. Et je suis tellement content qu’il en fasse partie.

Frasier est rejoint par une toute nouvelle distribution principale, mais des apparitions spéciales sont possibles

D’autres étoiles originales de Fraser ne fera pas partie de la distribution principale, mais la porte est ouverte pour des apparitions spéciales. Il a déjà été rapporté que certains visages familiers apparaîtront dans la première saison du renouveau, notamment Peri Gilpin dans le rôle de Roz et Bebe Neuwirth dans le rôle de Lilith, l’ex-femme de Frasier. Si la série continue au-delà d’une saison, des apparitions invitées de David Hyde Pierce et Jane Leeves, respectivement en tant que Niles et Daphné, semblent également possibles.

Grammer a précédemment déclaré que le plan du nouveau Fraser est que la série sera diffusée sur Paramount + d’ici le 1er octobre, mais pour l’instant, aucune date de première n’a encore été annoncée.