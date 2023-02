Kelsey Grammer dit que Frasier Revival rendra hommage à la performance Cheers de Kirstie Alley

Tel que rapporté par ScreenRant, Fraser étoile Kelsey Grammaire a récemment révélé comment la série revival honorera le regretté Kirstie Alley performances en Acclamations. Alley (décédée l’année dernière le 5 décembre 2022 après avoir lutté contre le cancer) a joué Rebecca Howe, la gérante de Acclamations, sur les saisons six à onze de la série. Tout en discutant avec USA Today, Grammer a expliqué à la sortie comment le prochain renouveau de Frasier rendra hommage à la star décédée Acclamations performance. Bien qu’Alley ne soit jamais apparu sur le Acclamations spin-off, Grammer a noté que l’esprit de la star décédée serait honoré dans la nouvelle émission.





Il a dit: « Quand Kirstie est morte, j’étais assez bouleversé parce que je l’aimais vraiment. C’était une personne magnifique (et a donné) une merveilleuse performance dans » Cheers « . Elle était remarquable – je veux dire, tout ce qu’elle pouvait faire. Alors j’ai dit aux scénaristes de cette incarnation de « Frasier », j’ai dit : « Si nous trouvons un personnage capable de faire ce que Kirstie Alley a fait dans « Cheers », nous serons un groupe de personnes très chanceuses. Donc, c’est dans le fond de nos esprits. »

Kelsey Grammer a déclaré que la performance de Kirstie Alley sur Cheers « Illuminait la pièce »

Grammer a également rappelé le temps d’Alley (qui est apparu pour la première fois dans la saison six, en remplacement de l’acteur original Shelley Long) dans la série. Il a dit: « Ils ont amené cette nouvelle fille, Kirstie, et elle a illuminé la pièce. Il y a eu un épisode » Cheers « (dans la saison 11) où Frasier et Rebecca se sont retrouvés au lit ensemble, ce qui était vraiment drôle. J’ai juste adoré son. »

Grammer a poursuivi en parlant de Fraser, l’acteur notant que vers la fin de la série, il y avait eu « une brève discussion » sur la possibilité de faire une ou deux saisons supplémentaires, mais en partie à cause de problèmes de contrat avec les scénaristes, « tout le monde avait décidé qu’il était temps de lancer ‘Frasier’ et nous en avions fini avec ça. Et j’ai dit, ‘OK, super, c’est bon.’ C’est tout ce que j’ai toujours voulu – 11 saisons était un nombre parfait, parce que ‘Cheers’ avait 11 saisons. C’est de là que ça vient.

Pourtant, avec de nombreuses séries classiques qui trouvent une nouvelle vie dans les redémarrages, Grammer a déclaré que la tendance actuelle « m’a fait penser: » Eh bien, peut-être que « Frasier » a une autre télévision (vie). Il y a toujours de la place pour l’humour et « Frasier » est drôle. »

Le Fraser revival verra le personnage principal revenir à Boston, où Acclamations a été mis en. Bien que Grammer revienne, d’autres membres de la distribution originale comme David Hyde Pierce (qui jouait le frère de Frasier, Niles) ne reviendront pas pour la nouvelle série. Cependant, les fans de la série découvriront de nouveaux personnages comme le vieil ami de Frasier, Alan Cornwall (joué par l’acteur anglais Nicholas Lyndhurst).

Grammer a noté que dans la série originale, Frasier « n’a jamais vraiment eu de grand ami que nous connaissions, nous explorons donc cela dans cette incarnation ». Il a poursuivi: « Sa principale relation était vraiment avec son frère dans la série précédente, et Niles n’en fera pas partie. Je suis donc très excité à l’idée qu’il ait en fait un égal: une personne qui est son copain. «