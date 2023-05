Kelsey Grammer défend sa décision d’amener son bébé au manoir Playboy : « Nous n’avons pas de nounou »

Kelsey Grammer est père de 7 enfants, âgés de 39 à 10 ans. L’acteur de 68 ans s’est fait connaître pour son rôle de psychologue Frasier Crane dans les sitcoms Cheers et son spin-off, Frasier. En 2012, Grammer a pris la décision parentale controversée d’amener sa fille nouveau-née au Playboy Mansion.

Grammer a défendu sa décision d’amener son bébé au Playboy Mansion en expliquant: « Nous n’avons pas de nounou. »

La plupart des parents soutiennent la valeur des soirées de rendez-vous, qui peuvent être considérées comme une forme de soins personnels pour les couples mariés avec enfants et un moyen de maintenir leurs relations solides et saines. Mais la plupart des parents ne sont pas non plus invités aux tristement célèbres fêtes d’Halloween de Hugh Hefner.

Grammer a initialement fait une déclaration à E! News que lui et sa femme Kayte Walsh avaient amené Faith, leur fille de 3 mois et demi, parce que « Kayte allaite, et nous n’avons pas de nounou ni de baby-sitter de confiance pour le moment.

« La foi nous accompagne partout », a poursuivi Grammer. Il a doublé sa défense de leur soirée en famille, déclarant: « Nous avons apprécié la fête avec quelques-uns de nos amis, le bébé a dormi car ses oreilles étaient couvertes tout le temps et nous sommes partis peu après minuit. »

Une photo des nouveaux parents montrait Grammer souriant dans un costume de Dracula. Walsh a été photographiée vêtue de noir avec un bandage sur le nez. Leur bébé ne figurait pas sur la photo. Grammer a expliqué leur look d’Halloween, disant que « le chapeau de Walsh manquait car elle l’avait enlevé parce que sa perruque la démangeait et qu’il faisait chaud ». Il a décrit son propre costume comme « un Dracula sans inspiration ».

« Nous avons apprécié la soirée. Nous aimons notre enfant », a déclaré Grammer dans sa déclaration, avant de perdre apparemment le fil de ce qu’il voulait dire. « Kayte est ma femme et mon amour. Le monde est rond. Tous nos yeux sont bleus. Joyeux Halloween et Cock-a-doodle-doo ! »

Les nouveau-nés sont portables si rien d’autre, et il est précieux de les initier à de nouveaux environnements et de stimuler leur développement, mais on se demande si le Playboy Mansion est le bon endroit pour un bébé.

En 2022, Jennifer Sanginor, la fille du médecin personnel de Hugh Hefner, le Dr Mark Sanginor, a parlé au Daily Mail du «côté secret et obscur de l’entreprise Playboy». Dans son récit du Playboy Mansion, Sanginor a expliqué que «des adolescentes aussi jeunes que 16 ans ont été victimes de la traite, droguées, battues, préparées pour la prostitution et violées dans des« mini manoirs »propriétés par les amis de Hugh Hefner».

L’amie de Sanignor et habituée de Playboy Mansion, Jackie Hatten, a expliqué: «Les filles sont démunies, alors la meilleure chose à faire est qu’elles soient payées pour sortir en escorte pour joindre les deux bouts. Ils sont pris au piège. Le seul moyen de survivre est [to] continuer ce cercle vicieux.

« Des hommes du cercle restreint de Hef dirigeaient de fausses agences de mannequins et logeaient des jeunes femmes qui espéraient devenir riches et célèbres. Ces hommes essayaient de reproduire le manoir Playboy de Hef en créant leur propre mini-manoir. Bien que ces hommes faisaient partie du cercle restreint de Hef, Hef se distancierait de ces mini-manoirs. Il assistait rarement à ces fêtes », a déclaré Hatten.

«Ces hommes étaient très riches et connectés dans le divertissement, la politique et le sport. Ils ont organisé des fêtes massives sous le couvert de fausses agences de mannequins, hébergées par des sponsors, donc ils semblaient légitimes. Les jeunes filles qui faisaient partie des mini manoirs ne se rendaient pas compte qu’elles étaient préparées pour devenir des escortes de grande classe. Beaucoup sont devenus toxicomanes, menacés et victimes de chantage.

Alors que les parents sont souvent les meilleurs juges de l’environnement pour leurs enfants, étant donné que la société sait ce qui se passe au Playboy Mansion, cela ne semble pas être le meilleur endroit pour amener un nouveau-né.

