Kelsey Grammer attribue à Roseanne le rôle d’inspiration du réveil de Frasier

Paramount + Fraser la suite de la série mettra Kelsey Grammaire dans la peau du Dr Frasier Crane. Les autres membres de la distribution originale ne reviendront dans aucun rôle principal, mais il y a toujours beaucoup d’enthousiasme pour la série à venir de la part des fans de l’original. Le retour de Fraser était en pourparlers depuis un certain temps mais n’a été officiellement ordonné de série qu’en octobre 2022. Dans une récente interview avec Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Grammer a expliqué ce qui l’avait poussé à envisager de faire revivre le psychiatre radio bien-aimé.





« C’est en fait quand Roseanne a repris son émission que je me suis dit: » Eh bien, vous savez, Frasier est plutôt intéressant. Nous pourrions peut-être le rejouer « », a-t-il déclaré.

C’est une source d’inspiration intéressante car RoseanneLe renouveau de 2018 a été de courte durée. La série originale a été diffusée avec succès de 1988 à 1997 et mettait en vedette Roseanne Barr, John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lacy Goranson et Michael Fishman. Pour leurs rôles dans la comédie familiale, Barr a reçu un Emmy Award et un Golden Globe Award, Metcalf a reçu trois Emmy Awards consécutifs et Goodman a reçu un Golden Globe Award.

La série revient sur ABC pour une dixième saison en 2018 et a été rapidement renouvelée. Cependant, la série a été annulée avant qu’une douzième saison ne puisse être filmée en raison d’un tweet controversé de Barr concernant la conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett, que beaucoup jugeaient raciste. Plus tard cette année-là, ABC a annoncé des plans pour Les Conners, mettant en vedette le casting original moins Barr. Le premier épisode expliquait l’absence de Barr, car son personnage était mort d’une overdose d’opioïdes. Les Conners reste à l’antenne et en est actuellement à sa cinquième saison.





Le retour du Dr Fraser Crane

Le public a été présenté pour la première fois au Dr Crane au cours de la troisième saison de Acclamations. Grammer est devenu un habitué de la série, restant jusqu’à la dernière saison de l’émission en 1993. Cette même année, Frasier a été créé, tournant autour de la vie et de la carrière du Dr Frasier Crane. Frasier a été diffusé pendant 11 saisons sur NBC à partir de 1993 et ​​au cours de sa diffusion, la série acclamée par la critique a remporté 37 Emmy Awards.

Pour l’intégralité de la série, Fraser avec Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Jane Leeves et Peri Gilpin. Bien qu’aucun des membres de la distribution vedette survivants ne rejoigne Grammer dans un rôle principal pour la série de suites, les rôles principaux invités ne sont pas hors de propos. Malheureusement, Mahoney, qui incarnait Martin Crane, est décédé en 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer.

La série de suites, qui verra le Dr Crane de retour à Boston où le public l’a rencontré pour la première fois, met en vedette Grammer, Nicholas Lyndhurst, Jack Cutmore-Scott, Toks Olagundoye, Jess Salguerio et Anders Keith. Grammer servira également de producteur exécutif. La série est écrite par Chris Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et Joe Cristalli (La vie en morceaux).