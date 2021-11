Kelsey Grammer adorerait revenir en tant que bête dans le MCU

Mieux connu pour avoir joué le psychiatre frénétique Frasier Crane dans les deux À votre santé et les retombées Frasier, le rôle le plus connu de Kelsey Grammer sur grand écran est celui de Hank McCoy AKA Beast dans 20th Century Fox’s X Men franchise, un rôle que l’acteur aimerait jouer à nouveau. En parlant avec NJ.com, Grammer a déclaré son désir de retourner dans le monde des X-Men si l’occasion se présentait, et bien qu’il ne soit au courant d’aucun futur projet Marvel, il espère que le studio lui demandera de revenir. .

« J’adorerais refaire Beast. Personne ne m’en a vraiment parlé. Je pense qu’ils vont peut-être essayer d’en faire un autre. Je suppose qu’ils iraient avec, vous savez, le premier est le meilleur.

Grammer est apparu pour la première fois en tant que Beast dans les années 2006 X-Men: L’Affrontement final, et tandis que le film lui-même a rencontré des critiques mitigées, l’opinion était unanime que le Frasier star était un casting parfait pour le mutant hyper-intelligent à la fourrure bleue. Grammer est réapparu en tant que personnage dans une brève apparition à la fin des années 2014 X-Men: Days of Future Past, et bien que ce soit l’étendue de ses apparitions en tant que Beast, l’acteur a certainement fait sien le personnage, beaucoup espérant que nous entendrions à nouveau sa voix reconnaissable émaner de la bouche à crocs de l’un des membres les plus emblématiques de la X Men.

Les X-Men sont désormais de retour avec Marvel Studios et Disney grâce à leur acquisition des droits du X Men franchise à la suite de leur fusion historique avec la 20th Century Fox. Chez Fox, la franchise a produit 13 films, commençant en 2000 avec l’original X Men, dans lequel le public a été présenté à Ian McKellen en tant que Magneto et Patrick Stewart en tant que professeur Charles Xavier, et à leurs équipes respectives de mutants, qui se battent tous les deux pour être acceptés par l’humanité mais de manières très différentes.

La série a engendré plusieurs suites et spin-offs, dont X2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: First Class, The Wolverine, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, Logan, et Phénix sombre, ainsi que les deux Dead Pool films et Les nouveaux mutants. Dans l’ensemble, la série a été quelque peu mitigée, bien que plusieurs versements soient toujours considérés comme des classiques du genre, la franchise rapportant plus de 6 milliards de dollars au box-office.

Ce que Marvel prévoit de faire avec Les X Men, et s’il y aurait de la place pour ramener Kelsey Grammer en tant que Bête, reste en grande partie un mystère, bien que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ait depuis révélé que des discussions sont en cours, ce qui entraînera l’introduction des mutants dans le MCU. « Vous savez à quel point j’aime les X-Men », a déclaré Feige. « J’ai déjà dit que c’est par là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant de l’annoncer, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne . »

Quant à Kelsey Grammer, l'acteur devrait reprendre le plus célèbre de ses rôles, celui de Frasier Crane dans un projet Frasier Revival prévu pour une sortie sur Paramount+. Cela nous vient de NJ.com.





