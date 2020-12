Kelsey, EX-BFF de Megan Thee Stallion, refuse de prendre des vacances avec le sou de Tory Lanez

Un utilisateur de Twitter l’a accusée de passer des vacances avec de l’argent acquis de Lanez, mais elle a suggéré que la rumeur était un « faux récit ».

La dissolution de leur amitié s’est déroulée de façon dramatique sur les scènes des médias sociaux, mais l’ancienne meilleure amie de Megan Thee Stallion, Kelsey Nicole, ne peut toujours pas ébranler les rumeurs selon lesquelles elle est financièrement liée à Tory Lanez. Comme beaucoup d’entre nous se souviennent, l’incident de la fusillade impliquant Megan et Tory a également été assisté par Kelsey. Megan a nommé Tory comme son tireur tandis que Lanez a nié être responsable de ses blessures. Pendant tout ce temps, Kelsey n’a pas donné sa version de l’histoire, mais elle a sorti un morceau de diss à Megan où elle a affirmé que le rappeur ne disait pas toute la vérité. Megan a suggéré que Kelsey a reçu une sorte de paiement ou de compensation de Lanez en échange de son silence – une accusation que Kelsey a déclarée fausse. Pourtant, Kelsey ne semble pas pouvoir se débarrasser des allégations et des étrangers continuent de raviver la revendication. Sur Twitter, Kelsey a écrit qu’elle « captait les ondes » en Jamaïque, ce à quoi un utilisateur a répondu: « Sur l’argent de Torey Lying Lanez … ICAN n’attendez pas que Dieu vous révèle. » Elle aurait pu ignorer le jab, mais Kelsey a répondu, « [And] il punira ceux qui ont créé ce faux récit [kiss emoji] »Kelsey a déclaré qu’elle partagerait son histoire en temps voulu, mais pendant que les fans de Megan et Tory attendent, l’affaire contre Lanez avance. Il a plaidé non coupable aux accusations d’agression fédérale.