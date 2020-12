Kellyanne Conway admet que Joe Biden a remporté l’élection

Kellyanne Conway dit « on dirait » que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020.

L’ancienne conseillère du président Kellyanne Conway a déclaré « qu’il semble » que Joe Biden et Kamala Harris ont remporté l’élection de 2020, malgré les affirmations contraires de Donald Trump. Agence Anadolu / «Le président veut épuiser toutes ses voies juridiques, comme il l’a indiqué à maintes reprises. Son équipe fait cela, et c’est son droit », a déclaré Conway à la publication The 19th. «Si vous regardez le total des votes dans le décompte du collège électoral, il semble que Joe Biden et Kamala Harris l’emporteront», a-t-elle poursuivi. «Je suppose que les électeurs certifieront cela et ce sera officiel. En tant que nation, nous avancerons, car nous le faisons toujours. » Conway a servi dans l’administration Trump en tant que l’un des conseillers les plus connus du président jusqu’en août, date à laquelle elle a quitté son poste pour passer plus de temps avec sa famille. Trump continue de suggérer qu’il a remporté les élections et que les chiffres officiels sont le résultat d’une fraude électorale généralisée. « Nous avons reçu de loin plus de votes JURIDIQUES. Tout ce que je peux faire, c’est me présenter, faire campagne et être un bon (grand!) Président – c’est aux États de gérer l’élection à 100%. Les républicains n’oublieront JAMAIS cela », a-t-il déclaré. sur Twitter, samedi. Il organise également un « Victory Rally » samedi soir. [Via]