Kelly Rowland et le partenaire de la NFL pour la nouvelle chanson « Hitman »

Kelly Rowland y travaille depuis de nombreuses années maintenant et les fans ont développé un penchant profond pour sa musique. Sa voix ramène de la nostalgie et des souvenirs pour tant de gens, et à ce jour, elle sort toujours de la bonne musique. Son dernier effort est un tout nouveau morceau appelé « Hitman » qui se trouve être une partie de la nouvelle initiative « Songs Of The Season » de la NFL. En fait, tous les profits seront reversés à la campagne «Inspire Change» de la ligue.

Quant à la piste elle-même, il y a beaucoup de belles mélodies à avoir ici, tandis que Rowland chante le désir d’un amour. Elle fait de nombreuses références à un «homme pécheur» qu’elle attend pour la balayer de ses pieds. C’est une piste qui contient beaucoup d’ambiance du week-end et qui est également suffisamment optimiste pour que vous puissiez l’imaginer en cours de lecture avant les publicités lors d’un match de la NFL.

Découvrez la piste ci-dessous et donnez-nous votre avis dans les commentaires.

Paroles de citations:

Homme pécheur, à bientôt

Cannelle tout sur mes lèvres de toi

J’ai une vague de chaleur, je me sens comme juin

Dites-moi ce que je suis censé faire d’autre?

C’est trop périlleux, goûte à l’époque

Confiance, tu ne perds pas de temps