Kelly Osbourne parle d’une rechute : « Tout d’un coup, tout s’effondre »

Kelly Osbourne parle franchement de sa récente rechute après quatre ans de sobriété.

L’ancienne star d' »Osbournes », qui a révélé en avril qu’elle avait rechuté avec l’alcool, a parlé de sa lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie dans le dernier épisode de « Red Table Talk ».

Osbourne, la fille de la légende du rock Ozzy Osbourne, a déclaré que son dernier revers avait commencé lorsqu’elle s’était convaincue qu’elle ne pouvait prendre qu’un seul verre.

« J’étais seule, assise au bord d’une piscine et j’attendais que quelqu’un vienne me rencontrer », se souvient-elle. « Et j’ai vu cette femme et son mari prendre une coupe de champagne, et ça avait l’air vraiment sympa, et j’étais comme , ‘Oh, je peux le faire aussi.’ Et puis le lendemain, j’ai bu deux verres. Et puis le lendemain, c’était des bouteilles. »

« Comme des bouteilles pleines pour vous ? » a demandé la co-animatrice Willow Smith.

« Oui », a répondu Osbourne, ajoutant: « Je ne pouvais même pas me retenir. »

La « buveuse de placard » autoproclamée s’est souvenue s’être d’abord dit qu’elle avait le pouvoir d’arrêter.

« Pendant les deux premiers jours, je pouvais supporter de ne prendre qu’un verre, mais c’était parce que je me suis assis là et que je me suis dit: » Tu ne bois qu’un verre, et tu vas prouver à tout le monde que tu es normal maintenant et tu peux le faire.’ Et tout d’un coup, tout s’effondre », a-t-elle déclaré.

La star de 36 ans a déclaré qu’elle savait qu’elle avait perdu le contrôle lorsqu’elle a vu la façon « déçue » de son petit ami, le directeur de la photographie Erik Bragg, de la regarder.

« J’étais chez mon petit ami, et j’étais face à face sur son canapé, en train de manger de la pizza, et il m’a regardé et j’ai ressenti la façon dont il me regardait », a-t-elle déclaré. « Et j’étais comme, ‘Oh non, je ne veux plus jamais qu’il me regarde comme ça. Jamais.’ Comme si ça ne me faisait pas du bien. Qu’est-ce que je fais ? »

Elle a poursuivi: « Il était déçu parce qu’il n’avait pas vu ce côté de moi, alors d’un coup, c’est comme bien: » C’est le côté que je n’ai jamais voulu que vous voyiez. Vous l’avez vu. Espérons que vous ne la rencontrerez plus jamais. .’ C’était embarrassant parce que pour la première fois, je me soucie vraiment de ce qu’il ressent et je me soucie de l’impact de mon comportement sur lui. Je veux seulement être la meilleure version de moi-même pour ma famille, mon petit ami et mes amis et je ne l’étais pas. Je était la chose la plus éloignée de cela. »

Osbourne a déclaré qu’elle avait grandi dans une « famille alcoolique » et avait qualifié son père musicien de « le plus gros buveur que j’aie jamais vu de ma vie ». Elle a commencé à boire à un jeune âge et a aimé que l’alcool lui permette de se sentir « engourdie » à propos de choses qui la dérangeaient normalement.

Elle a dit qu’elle avait été initiée aux analgésiques sur ordonnance après une opération des amygdales à l’âge de 13 ans et qu’elle est finalement passée à l’héroïne.

« Je l’avais été, je n’arrêtais pas de tomber malade et j’ai eu un très gros cas d’amygdalite. Ils ont fini par me faire subir une chirurgie folle, puis après cela, ils m’ont donné du Vicodin, et c’était tout ce dont j’avais besoin.

« Je suis passé d’avoir toutes les voix dans ma tête en me disant ‘Tu es gros, tu es moche, tu n’es pas assez bien, personne ne t’aime, tu ne mérites pas ça, les gens ne t’aiment qu’à cause de qui tes parents le sont », et puis tout d’un coup, chaque voix s’est tue, et j’ai eu l’impression que la vie m’avait fait un câlin », se souvient-elle.

La rechute d’Osbourne lui a rappelé les situations qui l’ont poussée à se tourner vers l’alcool.

« La pire chose que je puisse faire, c’est d’être dans une pièce seul avec moi-même parce que c’est à ce moment-là que je me dis : ‘OK, je m’ennuie. Que puis-je faire ? Qu’est-ce que je fais normalement quand je m’ennuie ?’ Je boirais », a-t-elle expliqué.

La personnalité de la télévision a également expliqué pourquoi elle avait décidé de parler franchement de sa rechute dans une vidéo sur son histoire Instagram avant même de le dire à sa famille.

« Je dois me tenir responsable de chaque chose que je fais, et je pense que c’est pourquoi il était si important pour moi que je sois juste sorti et l’ai dit », a-t-elle déclaré.

« Je savais que si je ne l’avais pas fait, j’aurais pu passer sous le radar pendant longtemps comme ça et personne ne l’aurait su. Et j’aurais juste passé les quatre dernières années à construire une vie que je viens de détruire en un seul verre . »

Osbourne est depuis retourné au traitement ambulatoire de la toxicomanie. « Je suis retournée en ambulatoire parce que j’avais besoin d’un nouveau soutien, car malheureusement, 90 % de mon groupe de femmes ont rechuté pendant la pandémie », a-t-elle révélé.

« C’est l’isolement, c’est le changement. Je ne fais pas bien avec le changement », a-t-elle ajouté. « Je suis une créature d’habitude. Je mange la même chose tous les jours. J’ai la même routine tous les jours et je pense que cela fait partie de mon alcoolisme. J’ai appris à survivre en mettant un emploi du temps en place. Je fais du bien avec limites. »

