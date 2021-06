Kelly Marie Tran sur la défense de diverses perspectives à Hollywood

« Je ne souhaite cela à personne », a-t-elle déclaré avec un petit rire résigné. «Mais la bonne chose à propos de cette expérience (est) que j’ai une vision très claire de ce que je veux pour aller de l’avant. C’est donc, je suppose, la bonne chose qui en est ressortie. »

L’expérience a renforcé sa volonté de faire pression pour la représentation sur et hors de l’écran à Hollywood.

« C’est quelque chose que j’encourage absolument », a-t-elle déclaré. « Je pense que mon, mon énoncé de mission pour ma carrière est de vouloir vraiment remettre un mégaphone aux gens, en particulier à ceux qui ont historiquement été marginalisés ou sous-représentés ou réduits au silence et ignorés dans ces espaces. »

Dans les années qui ont suivi l’incident de « Star Wars », Tran est restée fidèle à ses convictions, produisant des films sur des communautés historiquement sous-représentées. Elle a fait sa première incursion dans la production avec le documentaire « Lily Topples the World », sur l’artiste de dominos et YouTuber Lily Hevesh, réalisé par Jeremy Workman.

« (Hevesh) a créé essentiellement comme son propre empire de dominos », a expliqué Tran à propos du film. « Vous vous dites : ‘Voici cette jeune femme asiatique qui existe dans ces espaces où elle parle à ces hommes d’affaires plus âgés et elle leur dit ce dont elle a besoin et ce qu’elle veut ajouter. Il n’y a pas de discussion sur la race.

« C’est juste son existence. Je pense que c’est tellement important… la jeune Kelly aurait adoré voir ça.

Tran, qui est d’origine vietnamienne, est revenue sous les projecteurs cette année avec « Raya et le dernier dragon » et se dit ravie de figurer dans un film d’animation Disney célébrant l’unité et mettant en valeur la culture asiatique. Après tout, dit-elle, « la représentation est si importante ».

La femme de 32 ans a déclaré qu’elle avait grandi en regardant des films sans que personne ne lui ressemble.

« Je pense que inconsciemment, cela m’a appris où je pouvais exister dans le monde », a-t-elle déclaré. « Et je pense que c’est une mauvaise chose si cela vous apprend que vous n’êtes pas illimité.

« Je pense que chaque personne, peu importe qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, je, vous savez, toutes ces choses je pense qu’elles, si nous n’enseignons pas à nos jeunes qu’ils sont capables de tout, nous faisons notre société un mauvais service.

Au printemps dernier, Tran est également devenu producteur exécutif de « Summertime », un film expérimental du réalisateur de « Raya and the Last Dragon », Carlos López Estrada. Il rassemble 25 lycéens qui interprètent des pièces orales sur leur vie et leurs liens avec la ville de Los Angeles.

« Je me sens vraiment comme quelqu’un qui a reçu un ticket d’or ou quelque chose du genre », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai jamais cru que je pouvais exister dans ce monde et travailler dans cet espace et maintenant que je suis ici, je me dis juste, je me dis : ‘Yo, entrez !' », a-t-elle ri en mimant le soulèvement un rideau et faire des gestes à des amis.

Tran pense que les choses s’améliorent. Elle a dit qu’en grandissant, elle ne connaissait pas ou n’avait pas accès à des mots comme « micro-agressions ». « Je ferais l’expérience de ces choses et je n’avais aucun moyen de les identifier et aucun moyen de partager cette expérience avec quelqu’un, de retirer en quelque sorte l’isolement et la honte de ces expériences, et maintenant nous avons le vocabulaire partagé maintenant », a déclaré Tran. .

«Nous avons ce genre de conscience de l’importance d’avoir ces conversations. Cela étant dit, je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire. Mais c’est très cool d’être dans cet espace pendant cette période où les gens ont même ces conversations et sont même conscients.

« Honnêtement, j’ai l’impression d’être la plus heureuse que j’aie jamais travaillée sur ces projets », a-t-elle déclaré. « Cela a changé ma vie, alors je suis ravie que les gens voient ces histoires et, espérons-le, soient inspirés à faire de même . «

« Raya et le dernier dragon » est le premier film d’animation Disney inspiré des cultures d’Asie du Sud-Est. Il est maintenant disponible sur Blu-ray 4K et numérique.