Kelly Marie Tran parle de harcèlement après «  Star Wars  »

En décembre 2017, les fans de la saga « Star Wars » ont présenté l’un des plus gros bouleversements auxquels la franchise a été confrontée au moment de la sortie de « The Last Jedi », un film réalisé par Rian Johnson qui, jusqu’à ce qu’il soit positionné pour le moment comme le plus diviseur de la franchise.

Des milliers de « fans » l’auraient découvert en colère après n’avoir pas vu leurs attentes satisfaites, allant même jusqu’à blâmer l’actrice Kelly Marie Tran pour son temps d’écran. Bien qu’elle ait été la première femme non caucasienne à jouer un rôle majeur dans la série, ce qui était censé être une expérience enrichissante s’est transformé en cauchemar de cyberintimidation.

Pendant des mois, des centaines de commentaires ont inondé son profil Instagram dans lequel des trolls et des fans présumés de la franchise lui ont reproché de faire partie de la ruine du film, ainsi que divers commentaires de nature sexiste, alors en 2018 Tran a décidé de fermer votre compte sur Instagram.

Après coup, des dizaines de personnalités du monde du divertissement ont exprimé leur soutien à l’actrice, se démarquant parmi toutes ces voix de soutien celle de John Boyega, dont le personnage partage une grande partie de son temps sur le film avec lui.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice réfléchit maintenant à cette situation: «Ce qui m’intéresse à propos de travailler dans cette industrie, c’est que certaines choses deviennent si publiques, même si ce n’était pas votre intention qu’elles l’étaient, comme la succession d’événements dans lesquels j’ai quitté Internet pour ma propre raison ».

Tran note que sa seule intention en s’éloignant des réseaux était de protéger sa santé mentale, décrivant l’expérience comme s’il était tombé profondément amoureux d’une manière manifestement publique et avait ensuite subi une rupture horrible et embarrassante.

Concernant les responsables de son harcèlement en ligne, elle considère que, si personne ne peut comprendre son expérience, elle n’est pas responsable d’intérioriser la misogynie et le racisme de ces personnes. «Peut-être qu’ils n’ont pas l’imagination pour comprendre qu’il existe différents types de personnes vivant dans le monde», dit-il.

Heureusement pour Tran, elle est la protagoniste de « Raya et le dernier dragon», Film d’animation des studios Disney dans lequel elle prête sa voix à la première princesse inspirée du folklore sud-asiatique. Le film a été créé en Disney + via leur service de paiement supplémentaire.