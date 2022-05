Kelly Marie Tran est ouverte à une suite Queer Raya

Cela a été quelques mois difficiles pour Disney en termes de relation avec la communauté queer. Après les excuses ouvertes du PDG Bob Chapek à ses employés, la société a fait preuve de plus d’indulgence envers les personnages LGBTQ + dans leurs films. Mais il y a une autre possibilité que Disney pourrait prendre, et c’est avec leur film de 2021 Raya et le dernier dragon. Kelly Marie Tran, dans une interview avec Insider, a déclaré qu’elle sauterait sur l’occasion pour une suite queer.

« Je vais parler pour moi et dire que je serais ravi d’explorer cela dans n’importe quelle sorte de suite, sous quelque forme que ce soit. »

Quand les remorques pour Raya lâchés, la communauté queer n’a pas tardé à pointer du doigt certains visuels qui leur collaient à la peau. Un angle, en particulier, était la relation semi-coquine de Raya avec la princesse ennemie Namaari (Gemma Chan), à savoir l’appelant « Princess Undercut » avec un sourire narquois. Vanity Fair a parlé avec Tran en 2021 du film, où elle a exprimé la princesse titulaire Raya. Ici, Tran a révélé qu’elle interprétait la relation de Raya et Namaari comme quelque chose de plus que de simples amis à ennemis. Selon Vanity Fair, elle était ravie de parler de ce côté particulier du film.

« Je suis obsédé par Namaari et je suis obsédé par Gemma Chan. Je suis donc vraiment ravi que vous en parliez.

Sur les traces de Braver et Vaiana, Raya et le dernier dragon était une entrée dans la ligne Disney Princess qui mettait en vedette une princesse qui n’est pas associée à un homologue masculin / intérêt amoureux. Au lieu de cela, Raya obtient une équipe d’amis de tous les clans voisins, un dragon espiègle et Namaari; à qui elle apprend à s’ouvrir et à faire confiance en tant qu’amie et alliée. Cet affichage sauve finalement leur monde et ramène les dragons.

Comment retourner à Kumandra





Tandis que Raya et le dernier dragon a reçu des critiques positives de la part des critiques lors de sa sortie, sa sortie a été affectée à la fois par la pandémie COVID-19 et par le phénomène musical de Disney Encanto sortir plus tard dans l’année. Le film a été nominé pour un Oscar, mais a perdu face au succès colombien. Mais quoi Raya a qui peut le garder frais est son monde énorme.





Le film établit non seulement un simple royaume avec quelques villes, mais tout un sous-continent inspiré de l’Asie du Sud-Est connu sous le nom de Kumandra, avec cinq royaumes distincts avec leurs propres cultures uniques. Raya est un champ de mines d’histoires, de personnages et de thèmes potentiels qui peuvent être explorés ! Cela donne à Disney de multiples opportunités en or non seulement pour une suite, mais peut-être même pour une série qu’ils peuvent mettre sur Disney +. En plus d’explorer le monde, Disney pourrait également avoir une occasion en or d’établir Raya en tant que première princesse Disney queer potentielle. Peut-être que cette relation avec Namaari pourrait commencer comme une réparation et finalement devenir quelque chose de plus. Même si l’idée d’une suite est une chimère, Tran est du côté des fans queer qui considèrent son personnage comme l’un des leurs. Et il est clair que l’opportunité est là pour Disney, si l’entreprise décide de revenir à Kumandra.





« Je veux vivre dans un monde où chaque type de personne peut se voir dans un film comme celui-ci. Il y a beaucoup de travail à faire à cet égard. J’adorerais voir un guerrier Disney qui… je ne sais pas, puis-je dire cela sans avoir d’ennuis ? Je m’en fous—est ouvertement dans la communauté LGBTQ. J’aimerais voir une représentation en termes de quelqu’un qui n’est peut-être pas physiquement apte. Et j’ai bon espoir. On verra. »





