Kelly Loeffler plaide l’ignorance sur une photo avec l’ancien chef du Ku Klux Klan

La républicaine de Géorgie Kelly Loeffler insiste sur le fait qu’elle n’avait «aucune idée» de qui était l’ancien chef du Ku Klux Klan et néo-nazi Chester Doles lorsqu’elle a pris une photo avec lui lors d’un événement de campagne vendredi.

Doles a passé des décennies en tant qu’organisateur du Ku Klux Klan et de l’Alliance nationale néo-nazie et a purgé une peine pour avoir presque battu à mort un homme noir en 1993.

Il a défilé avec un gang de skinheads racistes en 2017 lors du violent rassemblement Unite the Right à Charlottesville, en Virginie, qui a fait un mort et 28 blessés.

Le 11 décembre, il a posé pour une photo souriante avec Loeffler, la sénatrice républicaine multimillionnaire qui se bat pour conserver son siège dans le deuxième tour de la Géorgie.

Maintenant, elle lutte également contre les allégations de racisme, étant forcée de condamner avec véhémence Doles.

« Kelly n’avait aucune idée de qui c’était, et si elle l’avait fait, elle l’aurait immédiatement expulsé parce que nous condamnons dans les termes les plus bruyants tout ce qu’il représente », a déclaré le porte-parole de Loeffler, Stephen Lawson. Atlanta Journal-Constitution.

Loeffler a utilisé exactement la même excuse en septembre, lorsque Doles a été expulsée d’un rassemblement qu’elle a titré en septembre. Elle a plaidé l’ignorance à l’époque comme aujourd’hui, affirmant qu’elle «n’était pas au courant de Doles ou de la controverse sur sa présence».

Un porte-parole du rival démocrate de Loeffler, Raphael Warnock, a déclaré qu’il n’y avait «aucune explication acceptable» à la photo de Loeffler avec Doles.

«Alors que Kelly Loeffler mène une campagne basée sur la division et la tromperie des Géorgiens, elle essaie une fois de plus de se distancier de quelqu’un qui est un suprémaciste blanc connu et ancien dirigeant du KKK qui a failli battre à mort un homme noir», a-t-il déclaré.

Gauche: le suprémaciste blanc Chester Doles le vendredi 12/11 – «Sauvez l'Amérique, arrêtez le socialisme!» À droite: Kelly Loeffler le mar 12/15 – «STOP SOCIALISM. SAUVEZ NOTRE PAYS. » Loeffler a posé pour une photo souriante avec Doles la semaine dernière. Maintenant, elle partage fièrement son message exact.

C’est loin d’être la première controverse à frapper la campagne assiégée du sénateur.

Plus tôt ce mois-ci Actualités Buzzfeed a découvert qu’elle et son mari avaient personnellement donné des milliers de personnes à des groupes anti-LGBT +, y compris une agence d’adoption chrétienne qui croit que l’homosexualité s’apparente à «la bestialité et l’inceste».

C’est tout à fait conforme au terrible bilan anti-LGBT + de Loeffler au Sénat, où elle a présenté un projet de loi interdisant aux athlètes trans de participer à des sports scolaires et pourrait les forcer à subir des dépistages génitaux invasifs.

Elle est connue pour entretenir des liens étroits avec plusieurs organisations anti-LGBT +, notamment le groupe haineux homophobe Family Research Council, l’homme qu’elle a choisi comme chef de cabinet adjoint y ayant travaillé pendant 20 ans.