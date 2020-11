Kelly Dodd est-elle boycottée et renvoyée de Bravo?

Kelly Dodd est l’une des personnalités les plus controversées Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. La star récemment mariée a été mêlée à de multiples controverses au cours de l’année: à propos du coronavirus et de Black Lives Matter. Dodd a été complètement absente de la promotion de la saison 15 de la série et elle vient de laisser entendre qu’elle pourrait être bloquée par Bravo.

Qu’a dit Kelly Dodd à propos du COVID-19?

Dodd a toujours été une femme au foyer au franc-parler et c’est quelque chose qui attirait les fans quand elle est apparue pour la première fois sur RHOC Saison 11. Les téléspectateurs ont adoré que Dodd n’ait pas peur de la confrontation et des dénonciations. Cependant, les choses ont changé depuis, en particulier cette année.

Alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus, un secteur de citoyens américains a nié sa gravité. En avril de cette année, elle a comparé les statistiques du COVID-19 à celles du virus H1N1 et de la grippe porcine. Non seulement cela, mais elle a déclaré que le coronavirus était «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau».

«Ce nombre de morts de toute façon, ils seraient morts cette année, ils ont été compromis», Dodd écrit sur Instagram. «Savez-vous combien de personnes sont mortes du H1N1, de la grippe porcine ou du Sars? C’est 25%, clarifiez les faits. Vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité. C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau. Si vous êtes vulnérable ou compromis, restez à l’intérieur. Si vous ne protégez pas les autres en portant des masques et des gants, gardez vos distances et ne sortez pas si vous êtes malade. C’est du bon sens. »

Dodd a été frappé par de graves réactions de la part des fans qui lui ont demandé de se faire virer de Bravo. Il ne fallut pas longtemps avant que Dodd ne présente des excuses pour ses commentaires.

«Je veux présenter des excuses publiques», a déclaré Dodd. «Ce que je voulais dire, c’est, est-ce que ces pandémies se produisent parce que c’est la voie de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas insensible. Je me sens mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Et je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde. Ce n’est pas ce que je voulais dire, et je tiens à m’excuser auprès de quiconque a été offensé. Je suis désolé. »

Kelly Dodd s’est-elle moquée de Black Lives Matter?

le RHOC femme au foyer s’est retrouvée au milieu de la controverse lorsqu’elle s’est apparemment moquée du mouvement Black Lives Matter. Pendant sa douche nuptiale, un ami lui a donné un chapeau avec les mots «Drunk Wives Matter». Le jeu de mots avec la cause sociale n’a pas plu aux fans. Une fois de plus, les téléspectateurs de Bravo ont demandé que Dodd soit vidé du réseau.

Dodd a de nouveau publié des excuses et a expliqué que la haine ne se moquait en aucun cas du mouvement pour la justice sociale.

« Au cours du week-end à ma douche nuptiale, j’ai reçu beaucoup de cadeaux et je les ai brièvement exposés », s’est excusé Dodd sur Instagram. «L’un était un chapeau avec un jeu de mots puisque je suis sur le point d’être une femme, je suis sur un femmes au foyer Émission de télévision et peut être bu de temps en temps. »

Kelly Dodd est-elle renvoyée de Bravo?

Dodd a reçu de nombreuses grèves de la part des fans et son avenir sur RHOC n’est pas sûr. Un drapeau rouge apparent que Bravo s’apprête à éliminer la personnalité de la télé-réalité est qu’elle n’a fait aucune presse pour la série. Toutes les co-stars de Dodd ont fait des interviews pour promouvoir leurs intrigues cette saison, mais le promoteur de Positive Beverage a été notamment absent.

L’alarme a apparemment sonné fort et clair lorsque Dodd a appelé sa co-star Shannon Beador. Dodd n’est pas encore apparu sur Regardez ce qui se passe en direct et elle a fustigé Beador pour avoir déjà participé à l’émission de fin de soirée à deux reprises.

«C’est pourquoi je n’ai pas été [on] WWHL mais Shannon Beador sera deux fois la semaine prochaine », a répondu Dodd à une fan qui a dit qu’elle n’était pas un mouton comme le reste des célébrités de Bravo.

Andy Cohen, qui héberge WWHL, a récemment parlé de Dodd mais n’a donné aucune indication claire de son avenir sur RHOC ou le réseau câblé.

«Les gens ont toujours célébré Kelly pour son franc-parler», a déclaré Cohen sur Tout iconique Podcast. «Les gens sont généralement célébrés pour [being outspoken and polarizing]. Mais il y a eu une sorte de calcul, et la limite est tracée par certains fans sur ce qu’ils accepteront et ce qu’ils n’accepteront pas et c’est tout à fait leur droit.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.