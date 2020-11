Kelly Dodd critique l’ex-mari Michael Dodd et fait l’éloge de Rick Leventhal

Kelly Dodd est l’une des stars les plus franches de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. La célébrité Bravo n’a pas peur d’un peu d’affrontement et de foudroyer les gens qui la croisent. Kelly a récemment appelé ses co-stars comme Braunwyn Windham-Burke, mais cette fois, elle claque son ex-mari Michael Dodd. La personnalité de la télé-réalité lui fait honte de ne pas avoir pris de temps pour sa fille.

Pourquoi Kelly Dodd se dispute-t-elle avec son ex?

Kelly est très protectrice envers sa fille unique Jolie. Le controversé RHOC La star l’adore et elle se dispute maintenant avec le père de sa fille sur les réseaux sociaux. Kelly a pris un coup sur son ex quand elle a partagé une capture d’écran d’un échange de texte.

Dans les messages que Kelly a divulgués sur ses histoires Instagram, la star de la télévision dit à Michael que Jolie a un match de tennis. Le promoteur de Positive Beverage demande à son ex s’il peut venir la chercher à la fin car elle a une fête à laquelle elle doit assister.

«Je ne peux pas aujourd’hui, je suis occupé», a répondu Michael à Kelly.

Kelly a ensuite ajouté un texte exposant Michael et faisant l’éloge de son nouveau mari Rick Leventhal.

«Quel genre de père ne veut pas passer du temps avec sa fille? N’a pas été avec elle depuis 6 [months]. Merci mon Dieu pour Rick Leventhal », a écrit Dodd.

Kelly Dodd a déjà fait honte à Michael Dodd

Les choses entre Kelly et Michael ne semblent pas fonctionner quand il s’agit de coparentalité. De retour à la mi-octobre, Kelly a également partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a qualifié Michael de «deadbeat» juste devant sa fille.

« Jolie, n’êtes-vous pas contente d’avoir un vrai père comme Rick Leventhal au lieu de votre père Michael, qui n’a même pas vu … Depuis combien de temps avez-vous vu votre père », dit Kelly dans la vidéo tandis que Jolie se couvre le visage embarras.

«Comme cinq mois», répondit Jolie en se couvrant la bouche.

« Ouais, le père de Jolie est le batteur inexistant Michael Dodd », a ajouté Kelly.

Kelly Dodd ne mâche pas ses mots

En plus de sa querelle avec Michael, Kelly a également pris des coups sur elle RHOC co-vedette Braunwyn Windham-Burke. Kelly a également pris pour cible Windham-Burke pour avoir prétendument laissé ses enfants derrière elle alors qu’elle voyageait à travers les États-Unis au milieu d’une pandémie.

«C’est tellement faux… l’hypocrisie à son plus haut niveau», aurait écrit Dodd sur Instagram. «Je n’ai jamais abandonné ma fille pendant COVID. Elle était avec sa grand-mère et son père quand j’étais coincé à New York. Braunwyn, de son côté, s’est rendue à Porto Rico, Aspen, Salt Lake City et ailleurs sans ses enfants qui ont passé et continuent de passer beaucoup de temps avec des nounous, pas leur mère.

Kelly est fière d’avoir une fille et elle pourrait être n’importe quoi, mais quand ils viennent pour elle en tant que parent, elle va dans les profondeurs. La star de télé-réalité a également fait savoir aux fans que les enfants de Windham-Burker ont pour la plupart moins de 6 ans, contrairement à sa fille adolescente.

«J’ai un enfant (adolescent)», a poursuivi Dodd. «Elle en a 7, dont 4 de 2 à 6 ans. Il y a tellement plus que j’ai hâte de dire à la réunion, alors restez à l’écoute. Le pauvre Braunwyn sera dévoré vivant.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.