Kelly Dodd critique Braunwyn Windham-Burke pour avoir voyagé sans ses enfants

Kelly Dodd de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange est tiré et Braunwyn Windham-Burke est sa cible. Les stars de Bravo sont dans une querelle et se lancent des feux d’artifice. Dodd a récemment appelé sa co-star pour avoir voyagé et laissé ses enfants derrière. Elle a également laissé entendre qu’elle avait plus à dire lors de la réunion.

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Tommy Garcia / Bravo

Qu’a dit Kelly Dodd?

Dodd a été impliqué dans de multiples controverses tout au long de l’année concernant la pandémie de coronavirus et Black Lives Matter. Le promoteur de Positive Beverage avait été critiqué pour avoir voyagé au milieu d’une pandémie sans prendre les précautions nécessaires. Dodd applaudit maintenant à Windham-Burke pour avoir fait de même.

«C’est tellement faux… l’hypocrisie à son plus haut niveau», aurait écrit Dodd sur Instagram. «Je n’ai jamais abandonné ma fille pendant COVID. Elle était avec sa grand-mère et son père quand j’étais coincé à New York. Braunwyn, de son côté, s’est rendue à Porto Rico, Aspen, Salt Lake City et ailleurs sans ses enfants qui ont passé et continuent de passer beaucoup de temps avec des nounous, pas leur mère.

le RHOC star appelle Windham-Burke pour sa récente tournée où elle a rencontré différents femmes au foyer d’autres franchises. Windham-Burke était populaire auprès des fans de l’émission jusqu’à ce moment-là, car elle n’était pas considérée comme une distanciation sociale dans différentes villes.

«J’ai un enfant (adolescent)», a poursuivi Dodd. «Elle en a 7, dont 4 de 2 à 6 ans. Il y a tellement plus que j’ai hâte de dire à la réunion, alors restez à l’écoute. Le pauvre Braunwyn sera dévoré vivant.

CONNEXES: La « WWHL » devient gênante lorsque Jenny McCarthy a qualifié le mari de la star de « RHOC » de « perdant »

Braunwyn Windham-Burke a critiqué la blague BLM de Kelly Dodd

À la douche nuptiale de Dodd, le RHOC La star a reçu un chapeau qui disait « Drunk Wives Matter. » C’était un jeu de mots sur Black Lives Matter et les fans ne l’ont pas bien pris. Beaucoup ont cru qu’elle se moquait du mouvement et une réaction violente s’est ensuivie. Dodd a été contraint de s’excuser pour l’incident quelques jours plus tard.

« Pendant le week-end à ma douche nuptiale, j’ai reçu beaucoup de cadeaux et je les ai brièvement exposés », s’est excusé plus tard Dodd sur Instagram. «L’un était un chapeau avec un jeu de mots puisque je suis sur le point d’être une femme, je suis sur un femmes au foyer Émission de télévision et peut être bu de temps en temps. »

Windham-Burke a été un partisan massif du BLM et a même organisé des manifestations pour soutenir la cause. Lors d’une interview, elle a jeté de l’ombre sur Dodd pour le scandale.

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Banque de photos Randy Shropshire / Bravo / NBCU via Getty Images

CONNEXES: « RHOC »: Gina Kirschenheiter parle de boycott après la controverse de Kelly Dodd

«Nous sommes diamétralement opposés dans notre idéologie en ce moment», a déclaré Windham-Burke dans le Devenir réel avec les vraies femmes au foyer podcast, selon Reality Blurb. «Je crois que Black Lives Matter, et elle croit que Drunk Wives Matter. Et c’est quelque chose que je ne suis pas drôle. Je lui ai beaucoup pardonné pour sa grande bouche au fil des ans. Mais maintenant, nous sommes au point où elle attaque les gens, et c’est plus que ce que je peux être.

Dodd a été absent du circuit médiatique et n’a pas promu la nouvelle saison de l’émission comme le reste de ses co-stars. Cela pourrait être une stratégie pour empêcher Dodd de remettre son pied dans sa bouche.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.