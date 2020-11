Kelly Dodd confirme que sa mère est aux soins intensifs en raison du COVID-19 et continue de repousser le port du masque

Kelly Dodd de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange a fait les gros titres cette année en raison de ses positions controversées. La star de Bravo a repoussé l’efficacité des masques au milieu d’une pandémie qui fait rage. Dodd a également déclaré que le COVID-19 était «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau». Maintenant, la personnalité de la télé-réalité fait l’expérience directe d’un membre de la famille tombé malade du virus. Dodd a confirmé que sa mère était aux soins intensifs, mais cela ne change pas ses opinions.

Comment va la mère de Kelly Dodd?

C’est le frère de Dodd qui a publié sur Instagram que leur mère était aux soins intensifs et a demandé des prières. Dodd a répondu au commentaire quelques heures plus tard en disant que sa mère l’avait bloquée mais qu’un autre frère lui a dit qu’elle allait bien, ce qui n’était pas vrai.

Alors que les fans de Dodd s’inquiétaient pour la santé de sa mère, ils ont commencé à publier sur sa dernière publication Instagram. Le promoteur de Positive Beverage a confirmé aux fans que sa mère était, en fait, aux soins intensifs et a demandé des prières. D’autres fans ont commencé à lui rappeler ses commentaires passés concernant COVID-19.

«Allez-vous prendre COVID au sérieux maintenant?» a demandé un fan.

«Ma mère est diabétique et 71 ans, bien sûr, je prends le COVID au sérieux», a répondu Dodd.

«Je me demande si vous pensez toujours que l’unité de soins intensifs COVID de votre mère est la façon de Dieu d’éclaircir le troupeau?» a demandé un autre disciple.

Dodd a répondu: «Elle n’est pas en train de mourir et elle n’est pas sous respirateur … c’est sa glycémie qui nous inquiète.»

Lorsqu’un fan a suggéré à Dodd de «porter un masque à plein temps», Dodd a déclaré que sa mère «porte un masque à plein temps et a contracté le virus».

«Je n’ai jamais été malade ni rendu malade», a ajouté Dodd.

« Si votre pantalon ne peut pas contenir un pet, vous pensez qu’une bande de tissu peut contenir un virus », a déclaré Dodd à un autre fan.

Dodd a également dit à un autre fan que sa mère «allait bientôt quitter l’USI».

Kelly Dodd s’était excusée pour son commentaire

Plus tôt dans l’année, lorsque Dodd a fait ce commentaire malheureux sur «l’éclaircie du troupeau», elle a enregistré une vidéo s’excusant pour ses paroles.

«Je veux présenter des excuses publiques», a-t-elle commencé. «Ce que je voulais dire, c’est, est-ce que ces pandémies se produisent parce que c’est la voie de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas insensible. Je me sens mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Et je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde. Ce n’est pas ce que je voulais dire, et je tiens à m’excuser auprès de quiconque a été offensé. Je suis désolé. »

«Je me sens juste mal», a-t-elle poursuivi. «Mon choix de mots était stupide et j’espère que vous pourrez tous me pardonner d’avoir dit quelque chose de si ridicule et de si stupide. S’il te plaît, accepte mes excuses. Et je me sens mal pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. J’espère que tout le monde est en sécurité et se protège contre cette pandémie.

Jen Shah n’est pas fan de Kelly Dodd

Les vraies femmes au foyer la famille s’est agrandie cette année avec la première de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City. Les fans aiment toujours une femme au foyer controversée et ouverte et Jen Shah fait déjà des vagues. Cependant, il y a des limites à ce que croit Shah et elle n’est pas d’accord avec Dodd sur la pandémie de coronavirus.

« Le moins favori serait Kelly Dodd », a déclaré Shah sur Accédez au bonnet de nuit des femmes au foyer d’Hollywood. «Je ne la connais pas personnellement, je me base simplement sur ce que j’ai vu de ses opinions sociales, de ses opinions sur les coronavirus, de ses opinions sur le port d’un masque, elles sont très opposées à mes propres croyances personnelles.

Dodd n’a fait aucune apparition cette saison sur Regardez ce qui se passe en direct pour promouvoir la nouvelle saison de RHOC. La femme au foyer controversée n’a également fait aucune interview officielle avec d’autres points de vente comme le reste de ses co-stars.

