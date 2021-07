Kelly Clarkson veut « construire une nouvelle vie », demande au juge d’approuver le divorce

La chanteuse et animatrice de télévision Kelly Clarkson demande à un juge de la déclarer légalement divorcée de son ex, Brandon Blackstock.

Jeudi, son équipe juridique a fait appel à un juge de Los Angeles pour qu’il approuve officiellement son divorce, bien que les deux parties débattent encore des détails, comme la pension alimentaire pour époux et enfants.

Dans une déclaration, la pop star a ajouté qu’ils « méritent chacun la possibilité de se construire une nouvelle vie ».

« Des différences irréconciliables ont existé et continuent d’exister entre (Blackstock) et moi, ce qui a irrémédiablement causé la rupture de notre mariage », indique le document. « Aucun effort de conseil ou de réconciliation n’aura de valeur pour le moment. »

Clarkson a demandé le divorce de son mari depuis sept ans en juin 2020. En novembre, un juge californien lui a accordé la garde principale de leurs deux enfants communs – River Rose, 7 ans et Remington Alexander, 5 ans – Blackstock se voyant accorder la garde quelques week-ends par mois.

« La Cour constate qu’au fur et à mesure de l’avancement de cette affaire, le niveau de conflit entre les parents a augmenté », indiquait la décision à l’époque. « Les parties ont du mal à coparentalité en raison de problèmes de confiance entre elles. »

Dans le dossier judiciaire le plus récent, son équipe juridique a fait écho à ce sentiment, écrivant que Clarkson avait fait « des efforts de bonne foi pour régler cette affaire peu de temps après avoir déposé sa requête (en divorce) ».

« Cependant, il est évident que (Blackstock) et son avocat n’ont pas l’intention de parvenir à un règlement global de cette affaire de sitôt », indiquent les documents. « Si deux personnes sont obligées de rester légalement liées l’une à l’autre alors que le statut ne peut qu’engendrer de l’amertume et du malheur supplémentaires … La dissolution du mariage ne doit pas être reportée simplement parce que des questions relatives à la propriété, à la pension alimentaire, aux honoraires d’avocat ou à la garde des enfants ont été pas prêt pour la décision. »

Clarkson et Blackstock lors de la 55e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards à Los Angeles le 10 février 2013. Christopher Polk / Getty Images pour NARAS

Clarkson et Blackstock sont impliqués dans une autre bataille juridique depuis des mois au sujet de leur relation professionnelle. La société de Blackstock a déposé une plainte contre elle en septembre 2020, affirmant que l’animatrice de l’émission devait à la société 1,4 million de dollars de commissions impayées pour son travail sur « The Voice » et « The Kelly Clarkson Show » en 2020. En réponse, Clarkson a poursuivi, accusant son ex d’opérer illégalement en tant que manager pendant des années. Cette affaire est toujours en cours.

En septembre, l’ancienne élève d' »American Idol » a parlé aujourd’hui de sa lutte personnelle face à une rupture alors qu’elle était aux yeux du public.

« Je ne pense pas que quiconque s’attende au (divorce) », a-t-elle déclaré à l’époque. « Vous vous voyez vieillir avec quelqu’un et puis la vie a un chemin différent, et c’est tellement dur pour tout le monde. »

En mars, Clarkson a annoncé qu’elle avait écrit « environ 60 chansons » au milieu de la rupture.

« C’est une quantité insensée de le faire sortir », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. « Je pense que c’est une bénédiction en soi. Chaque fois que vous traversez une vie, c’est une chose tellement géniale d’avoir ce débouché, que les gens l’entendent ou non. »

« C’est thérapeutique pour moi », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager de 45secondes.fr.

Clarkson a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle prévoyait de sortir son prochain album, qui, selon elle, sera « le plus personnel que j’aie jamais sorti », cette année.