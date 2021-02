Kelly Clarkson révèle la seule chose qu’elle déteste que les mecs font quand ils sortent avec elle

Tout le monde a une sorte d’étranglement quand il s’agit de relations et Kelly Clarkson vient de révéler le sien dans un épisode de « The Kelly Clarkson Show » la semaine dernière.

Au cours de l’épisode spécial de la Saint-Valentin qui célébrait tout ce qui était célibataire, la femme de 38 ans a répondu à la question d’un membre du public avec une totale honnêteté en ce qui concerne la seule chose qu’elle déteste que les hommes font quand ils sortent avec elle.

Kelly Clarkson. Weiss Eubanks / NBCUniversal

«Qu’est-ce que tu as prétendu être cool avec lequel tu n’étais pas cool pendant une relation?» a demandé le membre de l’auditoire.

Clarkson a demandé à ses invités Sarah Chalke et Kym Whitley, la star de « Firefly Lane », de répondre avant de répondre franchement: « Je suis sorti avec ce type et je pense que parce que je suis un chanteur / compositeur, si vous sortez avec eux, ils se sentent comme: je vais lui écrire une chanson. « ‘

Sa réponse à cela?

«Et… ne le fais pas.

Donc pas de chansons d’amour pour Miss Independent. Prenez note les gars!

Plus tôt dans le segment, la chanteuse lauréate d’un Grammy a également parlé de sa façon préférée de sortir avec elle-même, en disant au public: «Cela va devenir vraiment ennuyeux, mais je suis une mère de très petits enfants, alors j’aime littéralement prendre un verre de vin.

«J’ai mis la cheminée dans ma chambre», dit-elle. «C’est vrai, je travaille dur, j’ai une cheminée dans ma chambre, c’est bien. Je lis un livre ou je regarde Netflix ou je traîne littéralement avec mes filles. J’aime ça. J’adore avoir un ou deux verres, une quantité respectable, et m’amuser et parler.

Clarkson est connue et aimée pour sa nature candide, en particulier lorsqu’il s’agit de partager des moments personnels sur son talk-show. La semaine dernière, la gagnante de «American Idol» s’est ouverte sur la coparentalité avec son ex, Brandon Blackstock, lors d’une interview avec Khloe Kardashian.

« Vous parlez de coparentalité, et je le fais en ce moment aussi », a déclaré l’animateur à Kardashian, qui partage une fille de deux ans, True, avec son beau triste Tristan Thompson.

Elle a ajouté: « C’est difficile … Je sais qu’avec Brandon et moi, c’est juste une chose difficile parce que nous sommes à des endroits différents, et c’est comme, nous sommes tous les deux d’accord sur les choses principales, mais c’est difficile quand on n’est pas ensemble tout le temps, pour moi personnellement. «

Clarkson a expliqué plus tard qu’elle et Blackstock s’assurent de mettre leurs deux enfants, River Rose, 6 ans, et Remington, 4 ans, en premier, en disant à Kardashian: «Tant que vous vous assurez que cela concerne les enfants et leur intérêt supérieur, alors nous sommes les deux à bord.