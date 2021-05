Kelly Clarkson reprendra la place de jour d’Ellen DeGeneres en 2022

Kelly Clarkson est sur le point de réussir Ellen Degeneres dans sa fente télévisée convoitée d’ici l’automne 2022. Tout récemment, DeGeneres a annoncé qu’elle mettait fin à Le spectacle Ellen DeGeneres à la fin de sa 19e saison. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Clarkson remplacerait Ellen avec Le spectacle de Kelly Clarkson, qui est actuellement diffusé dans 100% du pays à travers 200 stations. La nouvelle a depuis été officialisée avec NBC confirmant les rumeurs.

« Ce sont des réalisations remarquables pour un talk-show de sa deuxième saison », a déclaré Valari Staab, président de la section locale de NBCUniversal, faisant référence à Le spectacle de Kelly Clarksonle récent renouvellement de deux saisons. «Nous attendons avec impatience la 19e saison d’Ellen DeGeneres jumelée à Kelly Clarkson pour ce qui sera certainement une année à succès. D’ici 2022, Le spectacle de Kelly Clarkson sera la vedette de nos programmes de divertissement de jour et un atout pour nos bulletins de nouvelles en début d’après-midi. «

Tracie Wilson, vice-présidente exécutive, NBCUniversal Syndication Studios, a ajouté: « Le spectacle de Kelly Clarkson est l’une des réussites les plus optimistes en matière de syndication de première diffusion. C’est un élément précieux de l’offre NBCUniversal Syndication Studios et nous sommes fiers de nous associer au groupe NBC Owned Television Stations pour poursuivre le succès de l’émission. Kelly et toute notre équipe de production ont mis leur cœur, leur intention et leur incroyable passion pour créer un spectacle qui résonne avec des gens de tous âges, cultures et origines. Nous travaillons sur de grands projets pour la saison 3 et sommes impatients de devenir le premier spectacle de jour pour les années à venir. «

Se démarquer en tant que vainqueur inaugural de Idole américaine avec des tonnes de succès ultérieurs dans l’industrie de la musique, Kelly Clarkson a depuis tourné son attention vers la télévision de jour. Elle a lancé Le spectacle de Kelly Clarkson au succès instantané en 2019, dont la première est le talk-show le plus regardé en sept ans. Il a également remporté trois Daytime Emmy Awards, dont un prix Outstanding Entertainment Talk Show Host pour Clarkson.

Par NBC, Le spectacle de Kelly Clarkson présente Kelly alors qu’elle « utilise son don de connexion pour apporter quelque chose de nouveau aux téléspectateurs: une émission amusante et énergique qui rompt avec la tradition. Dans chaque épisode, le public vivra une heure pleine d’histoires remarquables, d’invités célèbres, de surprises spontanées, d’humour, de cœur et, bien sûr, de la bonne musique. C’est comme un brunch en semaine avec une fascinante liste d’invités qui, autrement, ne se rencontreraient jamais. «

La fin d’Ellen n’est pas une surprise pour beaucoup. L’année dernière, le talk-show de jour était au centre de la controverse lorsque plusieurs anciens membres du personnel ont allégué des mauvais traitements de la part des producteurs. Une enquête interne a été menée et trois producteurs de haut niveau ont été licenciés, mais la réputation de l’émission a peut-être été irrémédiablement endommagée. L’audience a chuté depuis le début de la saison 18.

Même ainsi, DeGeneres dit la décision de mettre fin Ellen a été long à venir. S’adressant à THR, l’animateur du talk-show dit que travailler sur la série n’est plus «un défi». Elle insiste également sur le fait qu’elle voulait s’arrêter après la saison 16, n’acceptant de rester à bord que jusqu’à la saison 19 et c’est tout.

« J’allais arrêter après la saison 16. Cela allait être ma dernière saison et ils voulaient signer pour quatre ans de plus et j’ai dit que je signerais pour peut-être pour une », a déclaré DeGeneres. « Ils disaient qu’il n’y avait aucun moyen d’en signer un. » Nous ne pouvons pas faire cela avec les affiliés et les stations ont besoin de plus d’engagement. » Alors on [settled] trois ans de plus et je savais que ce serait ma dernière. Cela a toujours été le plan. Et tout le monde n’arrêtait pas de dire, même quand j’ai signé: ‘Vous savez, ça va être 19, vous ne voulez pas juste aller à 20? C’est un bon nombre. Il en va de même pour 19. «

Le spectacle Ellen DeGeneres terminera sa course en 2022, suivi de Le spectacle de Kelly Clarkson prendre sa place. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Inconduite sexuelle