Kelly Clarkson raconte comment ‘Miss Independent’ a changé sa carrière

Kelly Clarkson s’est battue pour ce qu’elle voulait et cela a changé la trajectoire de sa carrière.

L’artiste aux multiples facettes remercie « Miss Independent » de lui avoir ouvert la voie en tant qu’auteur-compositeur. La chanson de 2003 était le premier single de son premier album, « Thankful », qui a valu à Clarkson sa première nomination aux Grammy Awards.

Au cours du troisième épisode de « American Song Contest », le concurrent Grant Knoche du Texas a interprété une chanson intitulée « Mr. Independent » qui a fait réfléchir Clarkson sur sa première chanson à succès.

« Mon grand premier single était » Miss Independent « et j’ai dû me battre si fort pour avoir cette chanson sur mon disque, comme, avec les guitares comme je l’aimais et tout comme je l’aimais », a déclaré Clarkson AUJOURD’HUI sur le tapis rouge après le spectacle de lundi. « Tout le monde voulait que je fasse des ballades tout droit sorties de ‘(American) Idol.’ J’étais comme, ‘Non, j’aime vraiment cette chanson. Je veux créer une sorte de précédent. C’était très important pour moi en tant qu’artiste, et j’ai aussi pu écrire dessus, ce qui était important pour moi.

« Miss Independent » a également été co-écrit par Matt Morris, Rhett Lawrence et Christina Aguilera. Clarkson avait précédemment révélé lors d’une apparition sur « Watch What Happens Live With Andy Cohen » comment, à son insu, la chanson avait été créée à l’origine pour Aguilera avant que la pop star ne la transmette. Clarkson continuerait à terminer la chanson.

« Cette chanson marche bien, le concours m’a aidé en tant que chanteuse, mais cette chanson m’a aidé en tant qu’écrivain », a expliqué Clarkson, ajoutant que « Miss Independent » lui avait donné « une longueur d’avance » en tant qu’artiste. «Je pense que tout le monde me connaissait en quelque sorte en tant que chanteur et non en tant qu’auteur-compositeur à ce moment-là. Cela a donc ouvert la voie au « À cause de vous », au « (derrière ces) yeux noisette ». Toutes ces chansons… »

Clarkson a noté que même si elle adore chanter et que c’est sa « chose préférée », « l’écriture fait tellement partie de moi, pas seulement parce que je suis chanteuse, parce que c’est mon exutoire pour mes émotions. C’est pourquoi j’aime ce concours. Vous pouvez voir où chacun en est émotionnellement.

Snoop Dogg et Kelly Clarkson lors du troisième épisode de « American Song Contest » le 4 avril 2022. Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Clarkson co-anime « American Song Contest » avec Snoop Dogg, qu’elle appelle « la meilleure chose de tous les temps ». Il est tellement amusant.

Inspiré du «Concours Eurovision de la chanson», le spectacle présente 56 artistes des 50 États américains, des territoires américains et de Washington DC, interprétant leurs chansons originales et concourant pour être couronné vainqueur. Il comprend également des noms célèbres comme Jewel, Michael Bolton, Macy Gray et bien d’autres représentant leurs États d’origine.

« Ce sera un concours très difficile à gagner car il y a beaucoup de gens qui méritent déjà de gagner », a déclaré Clarkson, ajoutant que les téléspectateurs « voteront (pour) l’histoire ».

« Ils aiment l’histoire. Ils veulent faire ce tour et c’est ce qu’est une bonne chanson, être un conteur », a-t-elle ajouté. « Peu importe si c’est quelque chose d’amusant, de triste ou d’intense, quel que soit le sentiment ou l’émotion, je pense que ce sera quelque chose qui résonnera vraiment au niveau de l’histoire. »

Snoop a également déclaré à AUJOURD’HUI que la première chose qui capte son attention est ce qu’une chanson lui fait ressentir.

« Ensuite, quand j’entends la chanson, s’il y a quelque chose d’accrocheur qui me donne envie de l’entendre à nouveau », a-t-il déclaré. «Donc, ce sont les choses que je recherche en ce qui concerne l’écriture de grandes chansons; le sentiment et puis l’impression que cela me fait dans la mesure où, ai-je envie de le chanter ? Est-ce que je veux l’entendre à nouveau ?

Quant à son premier hit, le rappeur de 50 ans a rappelé ce qu’il avait ressenti après le succès de « Nuthin’ but a ‘G’ Thang ». La chanson de 1992 figurait sur le premier album du Dr Dre, « The Chronic », et a atteint la deuxième place du classement Billboard Hot 100.

« Pour voir comment les gens (ont réagi) à ce disque et comment le monde entier l’a aimé et apprécié – et soudain, c’est le sentiment que vous recherchez en tant qu’auteur-compositeur », a déclaré Snoop. « Savoir que votre calligraphie se fait sentir dans le monde entier. Comme mon premier album à succès était « Nuthin » mais un « G » Thang », après cela, j’étais comme si j’allais écrire de plus en plus simplement parce que j’aimais ce que je ressentais. «

Avec une carrière de 30 décennies, Snoop a partagé que ce qui l’alimente en tant qu’interprète et auteur-compositeur est son amour pour la musique.

« J’adore ce que je fais. J’adore écouter de la musique. J’adore faire de la musique. J’adore la musique. Je suis un bébé de la musique », a-t-il déclaré. «Je pense que ma mère et mon père m’ont fait pendant qu’ils faisaient de la musique. Je pense qu’ils m’avaient quand ils faisaient de la musique. C’est pourquoi je continue à faire de la musique.

« American Song Contest » est diffusé le lundi à 20 h sur NBC.

