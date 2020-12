Kelly Clarkson parle de son divorce «  horrible  »

Kelly Clarkson est une star de la musique et une personnalité de la télévision de renommée mondiale. Le vainqueur de la première saison de Idole américaine, elle est restée avec succès au sommet des charts pendant près de deux décennies. Au cours des derniers mois, le succès du populaire talk-show télévisé de Kelly Clarkson a contribué à la faire aimer d’un tout nouveau public de fans.

Mais pendant tout ce temps, sa vie personnelle a été essorée. Dans un épisode récent de son émission-débat, Clarkson a parlé du divorce. Elle a révélé la partie la plus difficile de la séparation pour elle.

Pourquoi Kelly Clarkson est-elle le plus connue?

Kelly Clarkson est née au Texas en 1982. Enfant, sa voix élancée a impressionné tous ceux qui l’entendaient, et au moment où elle a atteint le lycée, Clarkson jouait dans des spectacles et des concours locaux, tout en essayant de marquer une démo record. Après avoir échoué à conclure l’accord qu’elle recherchait, Clarkson a tenté de joindre les deux bouts en effectuant divers petits boulots, selon Biographie, y compris la serveuse dans un club de comédie.

En 2002, Clarkson a été choisi pour apparaître sur la première saison de Idole américaine. Sa voix dorée et sa personnalité charmante et décontractée l’ont aidée à progresser au début de la saison, et elle a finalement été nommée gagnante. Au cours des années suivantes, Clarkson a travaillé dur pour faire avancer sa carrière dans le monde de la musique, en sortant des chansons à succès telles que «Breakaway» et «My Life would Suck Without You». Elle a reçu des éloges critiques pour ses compétences en écriture ainsi que sa capacité unique à rester fidèle à elle-même.

Quand Kelly Clarkson a-t-elle épousé Brandon Blackstock?

Contrairement à de nombreuses autres sensations de chant de haut niveau, Kelly Clarkson a gardé sa vie romantique relativement sans drame. En 2006, elle a rencontré pour la première fois Brandon Blackstock, le fils d’un éminent directeur musical. À l’époque, il était marié, selon Women’s Health, mais lorsque leurs chemins se sont croisés en 2012, il a été séparé et lui et Clarkson ont commencé à sortir ensemble.

Moins d’un an plus tard, Clarkson et Blackstock se sont fiancés. En octobre 2013, les deux se sont mariés lors d’une superbe cérémonie au Tennessee. Le couple a ensuite accueilli deux enfants: sa fille River Rose, née en juin 2014, et son fils Remington Alexander, né en avril 2016. De plus, Clarkson est la belle-mère des deux enfants de Blackstock issus de son précédent mariage. Dans l’ensemble, il semblait que Clarkson et Blackstock avaient une vie charmée. Mais en juin 2020, Clarkson a demandé le divorce de son mari depuis sept ans. Certains rapports ont indiqué que leur divorce était devenu particulièrement laid, Blackstock demandant 436 000 € par mois en pension alimentaire pour époux et enfants.

Qu’a récemment dit Kelly Clarkson à propos de son divorce?

Kelly Clarkson a essayé de garder sous le radar de nombreux détails désordonnés de son divorce. Cependant, dans une récente interview sur son émission-débat avec l’auteur Glennon Doyle, Clarkson a laissé échapper certaines de ses émotions.

«Glennon, vous écrivez sur les retombées publiques de votre divorce – je suis évidemment en train d’en vivre une en ce moment. C’est horrible. Il y a tellement de parties difficiles. Le plus dur pour moi, ce sont les enfants », a déclaré Clarkson, selon Yahoo! Divertissement. «Je pense toujours qu’en tant que femmes, nous sommes formées pour tout affronter et vous pouvez y faire face et tout va bien. Mais ce sont vos bébés dont vous vous souciez.

Il est clair que Clarkson traverse une période difficile. Et même si elle a obtenu la garde physique principale des deux jeunes enfants qu’elle partage avec Blackstock, selon Yahoo! Divertissement, elle fait clairement encore face aux retombées de son divorce.

