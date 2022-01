Kelly Clarkson interprète le Kellyoke « spécial » du hit de Broadway « Waitress »

Chante-le, Kelly Clarkson !

La chanteuse a commencé son spectacle vendredi en chantant « She Used to Be Mine », l’une des chansons les plus emblématiques de la comédie musicale de Broadway « Waitress ». Pendant que Clarkson chantait, deux danseurs ont honoré le sol derrière elle, ajoutant une touche unique à la puissante interprétation.

Une fois que Clarkson a terminé avec la ballade déchirante, elle a révélé pourquoi elle avait décidé d’ouvrir son émission avec la chanson.

« J’ai toujours aimé cette chanson, mais il y a en fait une raison particulière pour laquelle je l’ai chantée aujourd’hui », a déclaré Clarkson dans « The Kelly Clarkson Show ».

Clarkson a ensuite montré à ses fans une demande spéciale du compte Twitter officiel associé à « Waitress » sur Broadway.

« RT si vous pensez que @KellyClarksonTV et @kellyclarkson devraient faire une serveuse #Kellyoke de » She Used to Be Mine « avant la fin de notre course à Broadway », a écrit le compte, plaisantant dans un tweet de suivi que cela « ne fait jamais de mal de Demande ce que tu veux.

« Sara Bareilles, que j’aime, qui est un acteur original l’a même retweeté, donc je ne pouvais pas laisser passer l’invitation », a poursuivi Clarkson.

Bareilles a également écrit la musique et les paroles de la série et a été nominée pour un Tony Award pour son travail.

Les fans ont tellement aimé l’interprétation de « She Used to Be Mine » par Clarkson qu’ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui faire des éloges.

« L’Amérique a voté correctement une fois, et c’était pour Kelly Clarkson », un fan a dit, faisant référence à la victoire « American Idol » de Clarkson en 2002.

Un autre a tweeté, « Il est clair que Kelly Clarkson peut chanter la discographie de n’importe quel artiste et j’adore ça pour elle. »

Un troisième ajouté, « Si chaque Kellyoke était publiée sur Spotify tous les jours, je pense que Kelly Clarkson serait l’artiste qui diffuse le plus de streaming! »

Après une ouverture en 2015 et plus de 1 500 représentations à Broadway, « Waitress » a fermé ses portes en janvier 2020. En septembre 2021, après la réouverture des théâtres de Broadway au milieu de la pandémie de coronavirus, la comédie musicale qui plaira à la foule est revenue pour une durée limitée en septembre 2021.

Cependant, l’émission a fini par fermer ses portes deux semaines plus tôt que prévu en décembre 2022 en raison d’une augmentation des cas de coronavirus entraînée par la variante omicron.

Ciara Renee, la dernière actrice à jouer dans la comédie musicale, est également apparue dans « The Kelly Clarkson Show » pour parler de ce que c’était que de jouer le rôle principal.

« Ça a été sauvage, étrange et beau. Évidemment, comme tout le monde dans la communauté théâtrale, j’ai tellement manqué de jouer et de raconter ces belles histoires. Mais pouvoir entrer dans cette histoire, qui est tellement merveilleuse et tellement humaine, et de cours avec cette musique incroyable de Sarah Bareilles et la diffusion de Jessie Nelson. C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Renee.

