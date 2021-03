Kelly Clarkson dit qu’elle «  ne peut même pas imaginer  » se marier à nouveau après le divorce

Kelly Clarkson n’est pas pressée de se marier avec quelqu’un de nouveau.

L’été dernier, la pop star et personnalité de la télévision a demandé le divorce de son mari de près de sept ans, Brandon Blackstock, et dans l’épisode de mercredi de son émission-débat éponyme, la femme de 38 ans a avoué qu’elle ne pouvait pas vraiment se voir jamais. marcher à nouveau dans l’allée.

Clarkson a abordé le sujet en interviewant l’invitée Gwyneth Paltrow au sujet de sa propre expérience en matière de divorce et de remariage.

«Vous êtes mariée depuis deux ans», a-t-elle déclaré à propos de l’union actuelle de Paltrow avec l’écrivain et producteur Brad Falchuk. «Venant de quelqu’un qui est littéralement en train de divorcer, je ne peux même pas imaginer le refaire.»

«Je ne peux même pas imaginer le refaire», a déclaré Kelly Clarkson à l’invitée Gwyneth Paltrow lorsque le sujet s’est tourné vers le mariage. Youtube

Clarkson a cité des «différences irréconciliables» dans sa séparation de Blackstock, avec qui elle partage deux enfants, sa fille River Rose, 6 ans, et son fils Remington, 4 ans. Elle a dit à Paltrow qu’elle trouvait étonnant que l’acteur «trouve l’amour et trouve l’espace et la vulnérabilité à ce niveau pour dire oui et recommencer. »

Brandon Blackstock et Kelly Clarkson assistent aux 25ème Prix annuels de choix des critiques à Barker Hangar le 12 janvier 2020 à Santa Monica, Californie. Kevin Mazur / Getty Images

« (C’était) probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais faite … me permettre de tirer les leçons que j’avais besoin de tirer de mon divorce », a déclaré Paltrow, ajoutant: « Vous l’aurez à nouveau, Kelly. Cela prend juste du temps.

Mais Clarkson a expliqué qu’elle ne cherchait tout simplement personne d’autre.

«Je suis en fait dans cet endroit où je pense que beaucoup de gens, j’ai entendu dire, qui traversent le divorce (arrivent à)», a-t-elle répondu. «C’est presque comme si vous recommençiez à sortir avec vous-même, comme si vous preniez à nouveau du temps pour vous.»

«J’adore sortir avec moi! Donc, en fait, je ne le cherche pas « , a ajouté Clarkson. » C’est aussi une belle chose pour beaucoup de gens comme moi qui sont en instance de divorce et qui veulent que cela sache à l’avenir que cela peut et se produira probablement pour vous. . «

Sa conversation franche avec Paltrow sur le divorce n’est que la dernière de la chanteuse de «Piece by Piece», qui a été ouverte sur son parcours personnel depuis l’annonce de la scission. Et ses fans peuvent s’attendre à avoir encore plus d’informations sur ce qu’elle a vécu lorsqu’elle est enfin prête à sortir son prochain album.

« Je ne sais pas comment quelqu’un – je serai juste avec vous – traverse un chagrin comme un divorce, n’importe quel type de chagrin, n’importe quel type de perte, sans avoir un exutoire comme celui-ci », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight le mois dernier. » J’ai écrit environ 60 chansons. C’est une quantité insensée de le sortir. Je pense que c’est une bénédiction en soi. Chaque fois que vous traversez une vie, c’est vraiment génial d’avoir cette exutoire, que les gens l’entendent ou non. «