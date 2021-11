Kelly Clarkson cloue le thème Ghostbusters pour Halloween ‘Kellyoke’

Qui vas-tu appeler? Apparemment, Kelly Clarkson. C’est Halloween et tout le monde fête comme il peut en ces temps encore incertains. Pour Kelly Clarkson, cela signifie chanter des chansons liées à Halloween sur ses segments Kellyoke sur Le spectacle de Kelly Clarkson. Et quelle meilleure chanson à interpréter qu’une reprise de Ray Parker Jr. chasseurs de fantômes thème?

Dans l’édition du 29 octobre de Le spectacle de Kelly Clarkson, Clarkson a interprété la chanson avec son groupe tandis que plusieurs danseurs déguisés en Ghostbusters ont passé le segment à rôder sur scène avec leurs accélérateurs de protons. Le segment a été ponctué de camées par l’ECTO-1 et le Ghostbuster original Ernie Hudson. Le segment a été publié sur Le spectacle de Kelly Clarksonla chaîne YouTube de ici :

Clarkson cloue la chanson, comme elle le fait avec chaque chanson qu’elle fait. Et force est de constater qu’elle s’est amusée avec la production.

Kelly Clarkson, bien sûr, est connue pour être la toute première gagnante d’American Idol. Elle est l’une des deux plus grandes stars issues de cette émission, avec Carrie Underwood. Clarkson a parlé que Idole américaine gagner à une carrière musicale très réussie. Elle a sorti 9 albums studio complets, le plus récent étant sorti ce mois-ci. À part son album le plus récent, un album de Noël qui n’a pas eu la chance de grimper dans les charts, aucun des albums de Clarkson n’a eu une position de sommet aux États-Unis de moins de la troisième place. Elle a également eu plusieurs chansons #1, qu’elles soient dans les charts pop ou country.

Bien que l’année ait été difficile pour Clarkson, la chanteuse a réussi à rester optimiste, à continuer de sourire et à diffuser son énergie positive dans son émission.

Clarkson a été aux prises avec un divorce amer toute l’année avec son ex-mari, Brandon Blackstock, et la bataille a été amère entre eux deux. Il a été difficile pour Clarkson de se concentrer sur ses divers projets, il est donc bon de voir la chanteuse sortir de nouveaux projets.

Le dernier album de Clarkson, Quand Noël approche…, est sorti le 15 octobre de cette année et grimpe déjà dans les charts. Il ne serait pas surprenant que cet album emboîte le pas à ses autres albums complets et termine avec une position de pointe dans les charts.

Fans de Clarkson, en voyant sa version de Parker Jr. chasseurs de fantômes thème avait suggéré que peut-être les producteurs du dernier film, Chasseurs de fantômes : l’au-delà aurait dû amener Clarkson à fournir le thème du film. Après l’avoir entendu chanter chasseurs de fantômes, cette écrivaine doit convenir qu’elle aurait été un excellent choix pour prononcer le thème de Chasseurs de fantômes : l’au-delà.

Le spectacle de Kelly Clarkson diffusé du lundi au vendredi, et le segment Kellyoke, où elle reprend une chanson populaire, est depuis longtemps un segment préféré des fans. Couvrant chasseurs de fantômes pour Halloween sur son segment Kellyoke pourrait s’avérer être l’une des éditions les plus populaires de Kellyoke.

Bien que le chanteur populaire ne fournisse pas la chanson thème pour cela, la nouvelle suite Ghostbusters: Afterlife ne sera présentée en salles que le 19 novembre 2021.

