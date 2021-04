Kelly Clarkson cloue absolument la couverture de LeAnn Rimes «  Blue  »

Kelly Clarkson nous fait sentir un peu «bleu» – mais nous sommes d’accord avec ça.

La pop star a ceinturé une reprise de «Blue» de LeAnn Rimes lors de la partie «Kellyoke» de son émission jeudi.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Debout en dessous – quoi d’autre? – un flot de lumières bleues, Clarkson, vêtu d’un noir (ne pas blue), l’a fait sortir du parc, prouvant que la country est certainement un genre auquel elle peut s’attaquer, surtout quand elle frappe la longue note en chantant «Blue, oh so lonesome for you» dans le refrain.

Et tandis que Clarkson a récemment fait la une des journaux pour avoir déclaré qu’il y avait en fait une chanson qu’elle avait peur de reprendre, ses fans lui ont fait savoir qu’ils étaient impressionnés par cette performance.

«Je jure que Kelly peut chanter TOUT!» une personne a écrit sur YouTube.

«Je suis à court d’éloges pour Kelly! Elle est tellement incroyable! quelqu’un d’autre a commenté.

«Meilleure voix de TOUS les temps!» une autre personne a écrit.

«Blue» est la chanson titre du premier album de Rimes en 1996 qui a atteint la première place des charts country Billboard. La piste, qui est sortie quand elle avait 13 ans, a culminé au n ° 10 sur les charts country Billboard. «Blue» a également remporté à Rimes un Grammy Award pour la meilleure performance vocale country féminine.

La chanson elle-même a été écrite et publiée par Bill Mack en 1958, tout en étant également reprise par de nombreux autres artistes au fil des ans.