Kelis refuse de répondre aux rumeurs de relation avec Bill Murray

L’une des rumeurs les plus inattendues qui ont émergé récemment concerne le chanteur Kelis et acteur Bill Murray. Sur les réseaux sociaux la semaine dernière, les deux étaient à la mode lorsqu’il a été rapporté que Kelis, 43 ans, et Murray, 72 ans, avaient commencé à sortir ensemble. C’est quelque chose que Murray n’a pas commenté publiquement, et bien que Kelis soit active sur les réseaux sociaux, elle n’a pas abordé les rumeurs d’une manière ou d’une autre. Cela a changé après un post sur Instagram samedi où la chanteuse de « Milkshake » a partagé une photo d’elle-même en bikini avec la légende « Je suis une bum de plage ».





Alors que les fans veulent en savoir plus sur la relation de Kelis avec Muray, l’un des principaux commentaires sur le message déclare : « Madame, voudriez-vous répondre à ces allégations de Bill Murray ?!? Parce que putain ! Qu’est-ce qu’il fait avec tout ça ?! »

« lol non bébé, je ne dérangerais pas du tout, » répond Kelis, refusant de confirmer ou d’infirmer les rumeurs.





Bill Murray et Kelis seraient liés par la perte de leurs conjoints