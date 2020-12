Kelechi abandonne « On Me »

Kelechi est de retour avec une nouvelle chaleur. Inspiré par une conversation qu’il a eue avec Jidenna, l’artiste nigéro-américain propose son dernier single, «On Me», un banger aux influences afrobeats qui trouve le chanteur embrassant ses bénédictions avec des mélodies vibrantes et une production éclairante.

« Il s’agit d’entrer dans sa grandeur. J’ai eu une conversation avec Jidenna en tournée et il m’a dit: » Il n’y a pas d’étoiles, ni d’ouvreur sur cette tournée. C’est à VOUS de décider comment les fans se sentent loin de vous. » C’est une vraie merde de chef. Cette chanson ressemble à une soirée de spectacle en tournée. De l’ouverture à l’after party », a déclaré l’artiste dans un communiqué de presse.

Le nouveau single de Kelechi, « On Me » est le dernier single de son prochain projet, Rentrer à la maison. Découvrez « On Me » ci-dessous.

Paroles de citations

L’arrière du lac est teinté, ils plissent les yeux pour voir qui est dedans

Poussant les limites, quelqu’un va me donner un billet

Je sais que je holla, je holla, je leur dis de les obtenir