Kel Mitchell célèbre le 25e anniversaire de Kenan & Kel avec un délicieux soda à l’orange

Kel Mitchell a célébré le 25e anniversaire de Kenan & Kel de la manière la plus parfaite possible – il a acheté du soda à l’orange. Entre 1996 et 2000, Mitchell et son Bon Burger la co-star Kenan Thompson a joué dans la sitcom Nickelodeon pendant quatre saisons et 65 épisodes. Le personnage de Kel, Kel Kimble, était connu pour son obsession pour le soda à l’orange, se posant souvent de manière rhétorique la question « Qui aime le soda à l’orange ? »

En repensant à la sitcom 25 ans jour pour jour, son tout premier épisode a été diffusé sur Nickelodeon, Kel Mitchell a été rappelé par l’amour de son personnage pour le soda à l’orange. Il a ensuite dû célébrer l’occasion en se rendant au Circle K pour récupérer un 2 litres, qu’il flashe avec son biceps dans une nouvelle photo publiée sur Instagram. L’acteur a également encouragé ses fans à prendre des photos similaires avec du soda à l’orange pour célébrer les 25 ans de Kenan & Kel.

« Aujourd’hui, c’est le 25e anniversaire du premier épisode de Kenan & Kel! » a écrit Mitchell dans la légende. « Célébrez en serrant un soda à l’orange avec votre biceps lors d’une séance photo chez vous tout en jouant un mix des années 90 ! Eh bien, c’est ce que j’ai fait aujourd’hui et j’ai obtenu mon soda à l’orange et d’autres boissons savoureuses en utilisant mon abonnement @circlekstores Sip & Save », a déclaré Mitchell dans la légende, demandant aux fans de nommer leurs épisodes préférés et leurs boissons Circle K.

Cherchant à faire économiser de l’argent à ses fans sur le soda à l’orange chez Circle K, Mitchell a ajouté : » Inscrivez-vous à Sip & Save dans votre Circle K local pour économiser €€ sur vos boissons de tous les jours – pour seulement 5,99 € par mois, vous pouvez obtenir une boisson de n’importe taille par jour! »

Ces dernières années, Mitchell a été présenté sur le Tout ça reboot, où il est également producteur exécutif. Il a également été finaliste sur Danser avec les étoiles en 2019 avec son partenaire Witney Carson. L’année dernière, Mitchell a commencé à co-animer les émissions de MTV Ridicule retombées Délice qui se concentre sur des vidéos sur le thème de la nourriture trouvées sur Internet. Tiffany Thiessen anime la série avec Mitchell aux côtés d’Angela Kinsey et Tim Chantarangsu.

Pendant ce temps, les choses vont très bien pour Mitchell’s Kenan & Kel co-vedette. Il continue de figurer sur Saturday Night Live comme l’un de ses acteurs les plus populaires et a récemment lancé sa propre série comique Kénan. Il a également été annoncé cette année qu’il recevrait sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Les bonnes nouvelles ne cessent d’arriver pour Kenan car il a récemment été nominé pour deux Primetime Emmy Awards.

Il reste possible que nous voyions à nouveau Mitchell et Thompson partager l’écran un jour. Les deux ont taquiné l’idée de faire un autre film Good Burger au fil des ans. En décembre, Thompson a déclaré que la suite était « en préparation », mais que le projet était encore au début des pourparlers sans aucune garantie que cela se produirait. Pourtant, les anciennes co-stars se sont réunies pour un sketch de Good Burger diffusé sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon en 2015.

Si vous voulez revoir Kenan & Kel, la série diffusée sur Paramount+. Cette nouvelle nous vient de Kel Mitchell sur Instagram.