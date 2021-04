Keke Palmer parle d’être une enfant star: vous devenez «  un plaisir pour les gens  »

Keke Palmer se produit depuis l’âge de 11 ans. Connue pour ses rôles dans des films comme « Akeelah and the Bee » et des sitcoms de Nickelodeon comme « True Jackson, VP », l’acteur, chanteur et personnalité médiatique de 27 ans réfléchit maintenant à son expérience de grandir sous les projecteurs.

«À un jeune âge, en tant qu’enfant (dans le) monde des artistes, vos émotions sont toujours la dernière chose dont les gens se soucient», dit-elle dans un nouvel épisode du podcast du magazine InStyle «Ladies First with Laura Brown». « Je pense que vous devenez très vite un plaisir pour les gens et que vous essayez d’être tout ce que tout le monde veut que vous soyez. Et donc je pense que dans beaucoup de cela, vous finissez par être mal compris. »

La star de « Hustlers » dit également qu’elle a eu du mal à accepter ses imperfections en termes de look.

«Quand j’avais 13, 14, 15 ans, c’était comme si vous ne pouviez jamais me voir sans maquillage», dit-elle. « Je ne jouais pas. Mais en vieillissant, je pense que j’étais vraiment fatiguée. C’était fatigant pour moi de continuer à cacher ma peau et de continuer à faire tout ça. »

La mère de Palmer, Sharon Palmer, a déclaré à Sheinelle Jones de AUJOURD’HUI que l’enfance de sa fille était loin du luxe d’Hollywood et qu’elle avait poussé son enfant à devenir célèbre à un jeune âge pour qu’elle puisse s’en sortir.

« Nous sommes de Chicago, qui est des cols bleus – nous ne sommes pas venus de l’argent », a déclaré Sharon. «Nous vivions dans une zone à très faible revenu, mais nous venions également d’une famille chrétienne.

«Je l’ai fait pour qu’elle puisse aller à l’université», a-t-elle expliqué plus tard. «Je ne m’attendais à rien de tout cela. Je ne l’ai pas fait pour de l’argent ou pour la gloire. C’était l’université. Je voulais qu’elle aille à l’université. Je voulais que mes enfants aillent à l’université. Et je voulais qu’ils aient une vie meilleure.

Palmer a fait ses débuts au cinéma en 2004 quand elle a joué la nièce de Queen Latifah dans « Barbershop 2: Back in Business », mais une fois qu’elle a signé à Atlantic Records un an plus tard, elle dit avoir découvert ce qu’elle voulait vraiment faire.

«Je pense que j’ai toujours été en mesure d’être plus objectif en ce qui concerne le jeu d’acteur et toutes ces autres choses parce qu’ils venaient en quelque sorte à moi sans que je le sache. Mais la musique était quelque chose en quoi, à un jeune âge, je croyais en moi dans et dans l’industrie a été très mise au défi (faire) », a-t-elle déclaré. « Je devais vraiment comprendre que le succès est ce que vous faites et ce que vous concevez. Tout le monde n’est pas Beyoncé, et c’est bien. Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas génial parce que si vous ne l’êtes pas Beyoncé, peut-être que vous êtes Norah Jones. «

Qu’elle soit d’acteur ou de chant, les expériences de pression de Palmer à un jeune âge ont influencé la façon dont elle aborde son travail aujourd’hui, qui comprend le positionnement de ses désirs ou besoins en premier.

« Quand j’avais 13, 14, 15 ans, c’était comme si vous ne pouviez jamais me voir sans maquillage », a déclaré Palmer, ajoutant que cela devenait « fatiguant ». Dia Dipasupil / Getty Images

«J’ai beaucoup combattu pendant la majeure partie de ma vie d’adulte et je suis encore nouvelle dans ma vie d’adulte», a-t-elle déclaré. «Et je pense que c’est quelque chose vers quoi je travaille chaque jour, c’est de ne pas m’inquiéter du fait que les gens ne me comprennent pas, parce que je me comprends.

«Parfois, c’est beaucoup plus facile parce que je n’ai à plaire à personne d’autre qu’à moi-même», a-t-elle ajouté. « Je trouve tellement facile d’être seul parce que je m’aime vraiment. C’est ce qui est si fou, c’est parce que les gens pensent que si vous voulez toujours plaire aux gens ou être gentil, c’est parce que vous avez un problème ou un problème d’estime avec vous-même. Mais en fait, non. C’est que vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous projetez ça sur moi qui me donne du stress. Moi, tout seul, dans ma propre chambre, je suis heureux comme l’enfer. «

Sur ce que son conseil est pour les autres qui ont peut-être du mal à s’aimer eux-mêmes, elle dit: « Les gens ne vont toujours pas vous comprendre, mais ce n’est pas vraiment les défauts de ces gens de ne pas vous comprendre, c’est votre faute de vous soucier. »

