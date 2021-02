Keke Palmer jouera dans le nouveau film super secret de Jordan Peele

Le cinéaste oscarisé Jordan Peele a fait appel à Keke Palmer pour jouer dans son troisième film. Après avoir réalisé des succès acclamés par la critique Sortez et Nous, Peele travaille à donner vie à sa prochaine vision d’un long métrage avec une nouvelle star principale. Bien qu’aucun détail n’ait encore été révélé sur le personnage qu’elle jouera, Deadline rapporte que Palmer devrait jouer dans le film sans titre Jordan Peele qui a déjà reçu une date de sortie pour l’été prochain par Universal Pictures.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur le film au-delà Keke Palmer décrocher un rôle principal. Les détails de l’intrigue sont étroitement sous clé et pas tant que le titre a même été révélé. Ce que nous savons, c’est que Peele va écrire et réaliser le film, comme il l’a fait avec ses précédents films. Il produira également aux côtés de son partenaire Ian Cooper sous la bannière Monkeypaw Productions dans le cadre de l’accord de cinq ans de la société avec Universal.

Ce sera l’un des plus grands rôles de Palmer à ce jour. Après avoir fait irruption dans la scène de la suite Barbershop 2: retour aux affaires, Palmer a été largement saluée pour son rôle principal dans Akeelah et l’abeille. Elle est depuis apparue dans des films comme Réunion de famille de Madea, Des cris de joie, Animal, et Hustlers. Palmer exprime également Aisha dans la série Nickelodeon Winx Club et est apparu dans les spectacles d’horreur Scream Queens et le Crier Séries TV. Elle a également reçu une nomination aux Daytime Emmy Award en tant que co-animatrice de Strahan, Sara et Keke.

En 2017, Peele a sorti son premier film via Monkeypaw et Universal. Écrit, réalisé et produit par Peele, Sortez était un succès au box-office qui a attiré l’acclamation universelle de la critique. Le film d’horreur unique mettait en vedette Daniel Kaluuya dans le rôle d’un jeune homme noir qui découvre le secret inquiétant de sa petite amie blanche lorsqu’il rend visite à sa famille. Le film a été nominé pour le meilleur film aux Oscars et a réussi à décrocher la victoire de Peele pour le meilleur scénario original. Il a peut-être commencé sa carrière en tant que comédien, mais Sortez a instantanément établi Peele comme l’un des meilleurs cinéastes d’aujourd’hui.

Deux ans plus tard, Peele a suivi Sortez en sortant son prochain long métrage, Nous, dans les théâtres. Avec Lupita Nyong’o et Winston Duke, le film suit une famille ciblée par un groupe de sosies menaçants. Aimer Sortez, Nous a été un énorme succès, attirant beaucoup d’argent dans la vente de billets dans le monde entier avec des critiques très fortes. Deux grands succès consécutifs attireront beaucoup d’attention sur le prochain projet de Peele avec Palmer, mais cela s’avère être.

En dehors du fauteuil du directeur, l’ancien Télévision folle et Clé et Peele comédien a également travaillé comme producteur. Il a aidé à développer un redémarrage de The Twilight Zone pour CBS All Access qui le considère également comme l’hôte de la série. Peele a également servi en tant que producteur sur le prochain Candyman redémarrage du réalisateur Nia Da Costa ainsi que de la série HBO Pays de Lovecraft de l’écrivain Misha Green.

Universal Pictures sortira le film de Peele avec Palmer en tête le 22 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

