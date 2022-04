Keke Palmer jouera dans Being Mortal, le premier film d’Aziz Ansari

Le premier film d’Aziz Ansari en tant que réalisateur a trouvé sa prochaine star en Keke Palmer. Le projet Searchlight Pictures mettra également en vedette Bill Murray et Seth Rogen. Basé sur le livre de non-fiction d’Atul Gawande du même nom, Être mortel: La médecine et ce qui compte à la fin marquera le premier rôle d’Aziz Ansari en tant que cinéaste. Ansari a écrit le scénario et jouera également un rôle dans le film. Alors que Palmer et Ansari ont déjà travaillé ensemble en tant que doubleurs dans le Âge de glace la franchise, Être mortel servira de leur première collaboration en direct. Le rôle de Palmer dans le nouveau film n’est toujours pas révélé, comme c’est le cas avec ses co-stars.

Les détails du film ainsi que le synopsis sont toujours gardés secrets, mais comme il sera basé sur un livre, les téléspectateurs peuvent avoir un aperçu de ce à quoi s’attendre. Le livre explore les concepts de la mort et du vieillissement et comment la profession médicale a tendance à mal gérer les deux. Searchlight a précédemment décrit le projet comme étant à l’intersection de « l’humour perspicace et du pathétique ».

Le film est produit par Youree Henrey, et Taylor Friedman et Cameron Chidsey supervisent Searchlight. Comme indiqué par The Hollywood Reporter, la production devrait commencer plus tard ce mois-ci. Searchlight a des espoirs incroyablement grands pour le nouveau film car la société vise à sortir le film en salles dans le courant de 2023. À une époque où la société appartenant à Disney a poussé la plupart de ses fonctionnalités sur des services de streaming comme Hulu au lieu de la manière traditionnelle dans le salles de cinéma, c’est un grand pas pour le film. Il semble que la société espère que le premier long métrage du comédien devenu cinéaste pourrait s’avérer être un succès critique et commercial, avec potentiellement des discours de récompense qui y sont attachés.





Keke Palmer s’est rendue sur Instagram pour partager son enthousiasme et a souligné sa 20e année dans l’industrie





Après son rôle principal dans l’indie darling de 2006, Akeelah et l’abeille, Palmer a fait une brillante carrière à Hollywood en tant qu’actrice de cinéma-télévision, chanteuse, productrice et personnalité de la télévision. Elle était surtout connue pour avoir joué le rôle principal dans Nickelodeon’s True Jackson, vice-président et est apparu plus tard avec un casting étoilé comprenant Ariana Grande, Emma Roberts, Jamie Lee Curtis et Billie Lourd dans Scream Queens.

Elle est également apparue dans Gare de Berlinet des talk-shows comme Juste Keke et Strahan, Sara et Keke, ce dernier pour lequel elle a été nominée aux Emmy Awards. L’année dernière, Palmer a remporté un Emmy pour sa performance dans Turnt Up avec les Taylors. En tant qu’actrice de cinéma, Palmer est apparue dans Hustlers avec Jennifer Lopez, Bruit joyeux, The Longshots, et Réunion de famille de Madeaet elle a joué dans cette année Alice, qu’elle a également produit en tant que producteur exécutif. Plus récemment, Palmer était un doubleur sur Netflix Grande Bouche dans un rôle de soutien et a été vu dans la dernière saison de Peu sûr. Ensuite, on la verra dans Jordan Peele’s Nan sortira le 22 juillet, et on l’entendra dans Pixar’s Année-lumière le 17 juin.





Être mortel : la médecine et ce qui compte à la fin sortira en 2023. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la fonctionnalité à venir.





