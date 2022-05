Keith Urban interprète « Love Can Build a Bridge » en hommage à Naomi Judd

Keith Urban a rendu hommage à feu Naomi Judd lors d’un récent concert à Manchester, en Angleterre.

Le mardi 3 mai, Urban a partagé un court clip vidéo sur Instagram capturant un moment émouvant lors de son spectacle à l’O2 Apollo plus tôt dans la journée. Au cours de son concert, la star de country de 54 ans a interprété en acoustique le hit de 1990 des Judds « Love Can Build a Bridge », quelques jours seulement après la mort de la matriarche du groupe le 30 avril à 76 ans.

« Naomi Judd a semé tant de graines importantes pendant son temps précieux ici », a écrit Urban sous-titré le message. « En voici un parmi tant d’autres. De l’autre côté du monde à Manchester ce soir, ils chantaient tous « Love Can Build A Bridge ». Merci Naomi. Nous vous aimons. »

Urban faisait partie de la multitude de stars country à rendre hommage à Judd, qui comprenait une multitude de messages touchants partagés sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa mort.

Lors de son apparition au Stagecoach Festival, Carrie Underwood a rendu hommage à Judd pendant son set, encourageant les fans dans la foule à utiliser un briquet ou la lampe de poche sur leur téléphone avant d’interpréter la chanson « See You Again ».

« Allumons cet endroit en mémoire de tous ceux qui nous manquent », a déclaré Underwood. « Je sais que toute la musique country éclairera quelque chose pour Mme Naomi Judd. »

Dolly Parton et Shania Twain ont écrit des hommages séparés à Judd sur Instagram, honorant sa mémoire et leur relation au fil des ans.

Parton a déclaré qu’elle était « choquée d’apprendre » la mort de Judd, établissant des comparaisons entre elle et l’icône du pays.

« Nous avions le même âge et les deux Capricornes », a écrit Parton. «Nous aimions les grands cheveux, le maquillage et la musique. J’ai toujours aimé Ashley, Wynonna et Naomi. Elles ont toujours été comme des sœurs pour moi.

Twain a partagé son propre message pour honorer Judd sur Instagram le vendredi 6 mai, écrivant que son « cœur est brisé » pour les filles de Judd et leur famille.

« La perte d’un parent est la chose la plus difficile à traverser. Et surtout pendant un moment de telle célébration », a écrit Twain, faisant référence à l’intronisation des Judds au Country Music Hall of Fame dimanche dernier, juste un jour après que les filles de Judd ont partagé la tragique nouvelle de sa mort.

La cérémonie du médaillon à Nashville, Tennessee s’est déroulée comme prévu selon les souhaits de la famille. Wynonna et Ashley sont également apparues à la cérémonie pour honorer leur mère ensemble.

« Ma maman t’aimait tellement, et elle appréciait ton amour pour elle et je suis désolée qu’elle n’ait pas pu s’accrocher jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Ashley. « Votre estime pour elle et votre respect pour elle ont vraiment pénétré son cœur, et c’est votre affection pour elle qui l’a fait tenir ces dernières années. »

Wynonna, l’autre moitié de The Judds, a parlé brièvement, disant au public: « Je n’ai rien préparé ce soir parce que je savais que ma mère parlerait probablement le plus. »

« Je vais faire ça vite, parce que mon cœur est brisé et je me sens tellement bénie, a-t-elle dit. « C’est une dynamique très étrange, d’être aussi brisé et béni. »

Elle a ajouté : « Bien que mon cœur soit brisé, je continuerai à chanter, parce que c’est ce que nous faisons. »

