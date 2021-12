Keith Lemon ne fera plus de blagues grossières sur le jus de célébrité

Keith Lemon a insisté sur le fait qu’il n’était plus « l’homme le plus méchant de la télévision » et a déclaré qu’il avait commencé à atténuer la nature grossière de son émission à succès ITV2, Jus de célébrité.

En cours depuis 2008, Jus de célébrité fait partie de la télévision britannique depuis plus d’une décennie et le personnage effronté de Leigh Francis a gagné en notoriété pour sa comédie grossière tout au long de sa diffusion.

Le spectacle se poursuit toujours, avec la présentation de Lemon et les capitaines actuelles Emily Atack et Laura Whitmore, mais s’exprimant sur Bonjour la Grande-Bretagne cette semaine, le comédien a déclaré que ses jours vulgaires étaient terminés grâce à sa femme et ses enfants.

Lemon a expliqué: « L’homme le plus méchant du titre télévisé? Je n’aime pas ça maintenant si je suis honnête. »

Celebrity Juice est diffusé sur ITV depuis 2008. Crédit: ITV

Poursuivant en expliquant comment il a changé au fil du temps, Lemon a déclaré: « Je l’aimais parce que j’étais jeune et nerveux, mais maintenant je suis vieux et fatigué. »

« Je suis un peu plus pur maintenant parce que j’ai des enfants. Les enfants regardent Jus de célébrité maintenant, j’ai ça en tête. »

Pendant un certain temps, il a semblé que plus Lemon devenait scandaleux, plus la série deviendrait populaire. Initialement mis en place comme un panel pour voir ce que ses invités savaient sur les histoires des tabloïds de la semaine, c’est rapidement devenu un jeu de va-et-vient entre Lemon et les invités alors que ses singeries devenaient de plus en plus folles.

Qui peut oublier l’époque où Gino D’Campo a été forcé de manger du « caca » et de boire de l’« urine » dans un défi qui l’a vu bandé les yeux avec un gros tube transparent coincé dans sa bouche ?

Cela a poussé un téléspectateur à écrire sur Twitter: « Eurgh. Non. Désolé. Celebrity Juice est allé trop loin. Je ne peux pas regarder le caca être forcé de faire tomber quelqu’un. »

Le spectacle a eu beaucoup de succès pour Keith Lemon. Crédit : Alamy

Ou que diriez-vous du temps où l’ancienne capitaine Holly Willoughby a dû répondre aux trois choses qu’elle « aimerait mettre sur ses fesses ?

La réponse, si vous voulez savoir, était « [Lemon’s] k**b, un plug anal et une carotte. »

Lemon a déclaré à propos de son émission: « Plus c’était méchant, plus c’était un succès. »

Mais il est évident que cette époque tire à sa fin : « Quand j’utilisais un juron, le public devenait fou. Je n’utilise jamais de script, je dis juste ce que je pense. Maintenant, c’est moins jurer. »

Lemon a ensuite adoré sa femme sur MailOnline – le couple étant désormais également parents des filles Matilda et Dolly, qui sont très tenues à l’écart du public.

Parlant de sa femme Jill Carter, Lemon a déclaré: « Quand tout le monde la rencontre, ils disent » il frappe « ».

C’est quelque chose avec lequel il a dit qu’il était d’accord, en commentant: « Pourquoi voudrais-je sortir avec quelqu’un qui me ressemble? Tout le monde devrait frapper au-dessus de son poids quand ils sortent ensemble! »