Keith David exprimerait le Beta Ray Bill du MCU dans une « minute de New York »

Keith David pourrait-il être le choix de casting idéal pour le personnage de Beta Ray Bill dans l’univers cinématographique Marvel ? Il y a une possibilité légitime qu’il n’y ait pas d’acteur vocal dans le multivers qui serait un meilleur choix (autre que d’autres versions de Keith David, bien sûr). Et le meilleur de tous, David a déjà clairement indiqué qu’il serait prêt à apparaître dans le rôle.

Dans un Tweet envoyé le mercredi 20 avril 2022, le journaliste Chris Lovingood a tagué David et lui a demandé s’il serait prêt à exprimer le personnage généré par ordinateur si Marvel Studios lui confiait le rôle. « Dans une minute à New York ! » David a répondu avec enthousiasme.

Beta Ray Bill est un extraterrestre qui est le plus étroitement associé aux histoires de Marvel Comics Thor. Il apparaît pour la première fois en novembre 1983 dans les panels de Le puissant Thor #337 par Walter Simonson, Sal Buscema, John Workman et Max Scheele. Membre de l’espèce Korbinite, Beta Ray Bill a une apparence résolument extraterrestre et qui reçoit fréquemment des comparaisons équines. Cependant, malgré ce que certains peuvent considérer comme une apparence quelque peu monstrueuse, Beta Ray Bill est digne : il est capable de soulever le marteau légendaire, Mjölnir, et de s’imprégner ainsi de tous les pouvoirs de Thor (tout comme Jane Foster).

Techniquement, nous avons déjà vu Beta Ray Bill dans le MCU… ou du moins, une statue qui semble le représenter (ou à tout le moins, un autre membre de l’espèce Korbinite). En 2017 Thor : Ragnarokmettant en vedette Chris Hemsworth dans le rôle du dieu éponyme des marteaux, Mark Ruffalo dans Hulk, Jeff Goldblum dans le rôle de Grandmaster et la réalisatrice Taika Waititi dans le rôle de Korg, le Grandmaster Palace de Sakaar était décoré d’énormes sculptures représentant des prétendants au Concours des champions : ceux-ci comprenaient ce qui semblait être Man-Thing, Bi-Beast et Ares, ainsi que Beta Ray Bill.

Si Marvel Studios choisit d’emprunter la voie des personnages CGI avec Beta Ray Bill, comme ils l’ont fait avec d’autres entités extraterrestres fantastiques comme Groot (Vin Diesel) et Rocket the Not-Raccoon (Bradley Cooper), alors David aura déjà un curriculum vitae incroyablement digne. à soumettre pour le travail. D’une part, il a reçu un Emmy pour son travail de voix off, qui comprend de nombreux documentaires (dont plusieurs de Ken Burns), des jeux vidéo et des projets d’animation sur grand et petit écran.





De plus, non seulement il a un rôle récurrent de doublage dans le film en cours Rick et Morty en tant que président des États-Unis d’Amérique, mais il est également apparu dans l’épisode de la deuxième saison « Total Rickall » en tant que « Reverse Giraffe », un personnage qui ressemble en quelque sorte à Beta Ray Bill.

Et si vous n’êtes pas convaincu que le Rick et Morty le multivers est juste à côté du MCU, considérez ceci : au cours des quarante derniers jours, un nouveau Rick et Morty jouet est apparu sur le bureau de James Gunnqui est actuellement en train de diriger Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3qui inclura Odinson de Hemsworth parmi son casting… en d’autres termes, un territoire narratif de choix pour une apparition de Beta Ray Bill.





