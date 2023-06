Keith David et John Carpenter se réunissent après 40 ans

Après quatre décennies, Jean Charpentier et Keith David se sont réunis. Une image de la réunion a été partagée sur les réseaux sociaux par David, qui est déjà apparu dans deux des films les plus appréciés de Carpenter. Après son rôle de Childs dans les années 1982 La choseDavid partagera plus tard la vedette avec feu « Rowdy » Roddy Piper dans les années 1988 Ils vivent. Les deux n’ont pas collaboré depuis, et comme l’a noté David dans un tweet partageant l’image, c’est la première fois qu’ils se voient depuis environ 40 ans.





En utilisant les hashtags #TheThing et #TheyLive, David a écrit dans le tweeter« Tellement bon de voir mon ami, [John Carpenter]! Je pense que cela fait 40 ans que nous ne nous sommes pas connectés en personne ! »

Depuis, David est apparu dans des dizaines de films et d’émissions de télévision tout en faisant souvent du travail de voix off pour toutes sortes de projets, il est donc resté très occupé depuis qu’il travaille avec Carpenter. L’acteur travaille toujours dans le genre de l’horreur, apparaissant notamment dans Jordan Peele’s Non l’année dernière. L’acteur aura également un rôle dans le prochain film d’horreur Chênes Shelby avec Camille Sullivan et Brendan Sexton III, ainsi que le film d’horreur Tous les divertissements et jeux avec Asa Butterfield et Natalia Dyer.

Keith David et John Carpenter collaboreront-ils à nouveau ?

Carpenter ne réalise pas autant ces jours-ci, bien qu’il ait dirigé à distance une série d’horreur intitulée Cris de banlieue. C’est une approche différente qu’il a adoptée avec le projet, qui a été filmé par une équipe à Prague pendant qu’il prenait les décisions dans le confort de sa propre maison. Il est cependant satisfait du résultat, taquinant que la série est « géniale » et devrait certainement être quelque chose à vérifier pour les fans du maître de l’horreur.

Le Halloween helmer a également récemment taquiné que La chose pourrait avoir une suite. Si cela se produit, et si Carpenter est impliqué, il pourrait peut-être y avoir un moyen d’impliquer David comme l’une des stars du film original. Bien sûr, les choses n’allaient pas vraiment bien pour le personnage à la fin du premier film, mais cela ne signifie pas une apparition dans La chose 2 est impossible, selon ce qui se passe dans le film.

« J’ai juré de garder le secret, d’accord, parce qu’il y aura peut-être, je ne sais pas s’il y aura, il y aura peut-être un Chose 2« , a déclaré Charpentier.

Officiellement, Carpenter n’a pas réalisé de long métrage depuis le film de 2010 La salle avec Amber Heard. On ne sait pas s’il reviendrait pour diriger une suite à La chose si le film finit par se produire, ou s’il passerait le flambeau à de nouveaux cinéastes, comme ce qui s’est récemment passé à Blumhouse avec le nouveau Halloween trilogie. En tout cas, il y aura peut-être plus à venir de La chose suite aux événements du film de 1982.

Si vous voulez regarder la chose, le film est actuellement diffusé gratuitement sur Tubi. Quant à l’autre film de Carpenter avec Keith David, Ils viventce film est également disponible sur Tubi, une plateforme de streaming gratuite.