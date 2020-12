Keisha Knight Pulliam Fiancé: Qui est Brad James?

Keisha Knight Pulliam Le salon Cosby la célébrité a trouvé son «mari parfait».

L’ancienne télé de 41 ans a raconté Personnes que son petit ami, l’acteur Brad James, âgé de 39 ans, a proposé à Atlanta, plus tôt ce mois-ci.

Les deux ont annoncé sur Instagram que Pulliam disait oui.

Ce sera la deuxième fois que Pulliam et James marchent dans l’allée et la première fois que James est le beau-père de la fille de Pulliam, Ella, âgée de trois ans, avec son ex-mari et ancienne star de la NFL, Ed Hartwell, qui s’est séparé quelques mois seulement après son mariage en janvier. 2016.

La bague de fiançailles était un «anneau d’éternité en diamant personnalisé fabriqué par Fevzi, de Aydin Jewelers.»

Qui est le fiancé de Keisha Knight Pulliam, Brad James?

L’acteur Brad James est connu pour son rôle de Todd dans la sitcom de Tyler Perry Pour le meilleur ou pour le pire, ainsi que des apparitions d’invités sur Netflix Outer Banks et sur la série UMC Une maison divisée.

Il y avait une connexion initiale entre les deux pendant le tournage Orgueil et préjugés: Atlanta, lorsque Keisha a trébuché en marchant dans l’allée de l’église et que Brad l’avait prise dans ses bras, selon une interview. Le couple s’est ensuite entendu pendant le tournage du reste du film avec beaucoup de temps d’arrêt pour se connaître.

Les deux sont allés sur Instagram et ont jailli de leur engagement avec Keisha en disant: «J’ai dit oui !! JE VOUS AIME @mrbradjames !!!! C’est ma photo préférée de notre dîner de fiançailles magique. Mon désir est une vie et au-delà remplie d’amour et de famille. Mon cœur est tellement rempli de joie !! Tellement excité de continuer à se choisir et à choisir notre famille chaque jour. »

Brad a sous-titré sa publication de la même image, en disant très poétiquement: «Les bateaux et les navires sont en sécurité dans le port, mais ce n’est pas pour cela qu’ils sont construits. Frapper les eaux avec mon @keshiaknightpulliam #engaged. «

James et Pulliam ont déjà été mariés.

Ils ont expliqué avoir été mariés auparavant que leur relation signifie maintenant qu’ils sont tous les deux plus sages en matière d’amour.

«Cela signifie que vous devez avoir deux personnes qui désirent activement être ici qui veulent y travailler, qui veulent se rendre heureux et se faire mutuellement une priorité, car lorsque vous faites cela, vous savez que vous pouvez réussir». dit Pulliam.

Pulliam a également expliqué dans l’interview ce qu’elle avait appris en entamant une nouvelle relation après avoir été précédemment mariée: « Une fois que vous êtes marié et que vous avez divorcé, vous avez une perspective très différente, et vous comprenez le travail qui y est lié la différence dans le travail, parce que les gens sont comme oh, le mariage est difficile mais pas certains de ces trucs, cela signifie simplement qu’il n’est pas fait pour vous. Ce n’est pas si difficile », a déclaré Pulliam.

Le couple a célébré ses fiançailles avec la fille de Pulliam et sa famille immédiate, «lors d’une soirée magique, intime et conforme au COVID, remplie d’amour, gracieuseté de l’organisateur d’événements Scoobie West.

Le couple a été impliqué dans les mêmes cercles au cours des cinq dernières années et se fréquentent depuis juillet 2019. James est originaire de Géorgie, et c’est là que les deux vivent ensemble maintenant.

Nous souhaitons le meilleur au couple nouvellement engagé!

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.