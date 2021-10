Keira Knightly prend la tête de Boston Strangler

Ridley Scott a peut-être un emploi du temps chargé en ce moment, ayant mis en place un certain nombre de films en tant que réalisateur, y compris la suite de Gladiateur, mais il trouve encore le temps de rejoindre Margot Robbie pour produire un nouveau film Étrangleur de Boston, dont il a été révélé que Keira Knightly jouera le rôle de Loretta McLaughlin, la journaliste qui a mené une enquête révolutionnaire sur le tristement célèbre meurtrier. Provenant des studios Disney du 20e siècle et dont le tournage débutera à Boston en décembre, le film est écrit et réalisé par Hauteurs de la couronne créateur Matt Ruskin.

Keira Knightley visera sa troisième nomination aux Oscars avec le drame, qui la voit jouer le journaliste qui a été le premier à relier la série de meurtres présumés sans rapport par l’étrangleur de Boston. Faisant rapport sur l’affaire avec son collègue journaliste Jean Cole, Loretta McLaughlin a assuré que les femmes de la région étaient conscientes du danger qui se cachait dans la région et malgré le sexisme de leur industrie, elles se sont battues pour garder les femmes locales à l’avant-garde des nouveaux développements dans le Cas.

En plus de faire le lien avec les meurtres, McLaughlin était également responsable de la découverte de la corruption entourant l’identité de l’étrangleur, ce qui donne au film le double avantage d’être un thriller de complot et un mystère de meurtre tout en un. Pour ceux qui recherchent une histoire authentique la trouveront ici, car Ruskin a en fait contacté les familles de McLaughlin et Cole et a eu accès aux recherches sur lesquelles la paire a travaillé pendant l’affaire, donc tout cela est probablement un compte rendu aussi précis de événements dans la mesure du possible.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie prévue pour le film, mais le tournage devant débuter en décembre, il est probable que la sortie ait lieu vers la fin de 2022 ou au début de 2023.

Keira Knightly dirige actuellement les débuts de réalisateur de Camille Griffin Nuit silencieuse, apparaissant aux côtés de Matthew Goode, Roman Griffin Davis et Lily-Rose Depp dans une histoire qui ressemble à un petit film joyeux sur un groupe de vieux amis célébrant les vacances de Noël avec une réunion… sauf qu’il y a un nuage de poison qui est va tuer tout le monde sur Terre avant la fin de la nuit. Rassemblant un certain nombre de genres qui ne s’accorderaient généralement pas bien, combinant une prémisse légèrement de science-fiction, avec une déclaration sur l’ordre social et la classe. Le film a fait sa première au Festival du film de Toronto et sortira en salles et en streaming sur AMC+ en décembre.

Ridley Scott produira le film pendant qu’il travaille sur son prochain drame historique de Napoléon Bonaparte Kitbag, avant de commencer à travailler sur sa suite à Gladiator. Scott a parlé de vouloir suivre le film primé aux Oscars de 1999 pendant un certain temps, et il a récemment confirmé qu’il était maintenant presque prêt à retourner dans ce monde. Scott a encore deux de ses efforts de réalisateur à venir cette année avec l’historique Le dernier duel, et le drame policier biographique La maison Gucci, avec Lady Gaga, qui sortira en salles en novembre. Cette nouvelle arrive de Deadline.