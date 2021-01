Keira Knightley ne tournera pas de scènes de sexe nu avec des réalisateurs masculins

Keira Knightley ne tournera plus de scènes de nu avec des réalisateurs masculins. L’actrice de 35 ans ne veut pas être soumise au «regard masculin» lors de la réalisation d’un film, et a une clause de non-nudité dans son contrat depuis 2015. Cela ne signifie pas pour autant que Keira Knightley n’envisagera pas de refaire des scènes de nu à l’avenir. L’actrice a cessé de faire de la nudité après être devenue mère en 2015.

En discutant à nouveau de faire des scènes de nu, Keira Knightley dit qu’elle ne sera pas « dans ces horribles scènes de sexe où vous êtes tous graissés et tout le monde grogne. Je ne suis pas intéressé à faire ça. » Knightley a fait des scènes de nu dans un certain nombre de films tout au long de sa carrière, mais ne voit pas du tout la nécessité de les faire maintenant, à moins que ce ne soit pour une bonne raison. « Je n’ai pas d’interdiction absolue [on filming nude scenes], mais je fais un peu avec les hommes « , a déclaré Knightley. » C’est en partie la vanité et c’est aussi le regard masculin. «

Keira Knightley a ajouté: « En disant cela, il y a des moments où je me dis: ‘Ouais, je vois complètement où ce sexe serait vraiment bon dans ce film et vous avez simplement besoin de quelqu’un pour avoir l’air sexy’, alors vous pouvez utiliser quelqu’un autre. » En fin de compte, l’actrice a d’autres raisons pour lesquelles elle ne veut plus être nue devant un public masculin. «Parce que je suis trop vaniteux et que le corps a eu deux enfants maintenant, et je préfère simplement ne pas me tenir devant un groupe d’hommes nus», dit Knightley.

Keira Knightley a récemment joué dans la comédie dramatique Mauvaise conduite, qui concerne le mouvement de libération des femmes des années 1970. Quant au rôle pour lequel Keira Knightley envisagerait de se déshabiller, il devrait se concentrer sur le fait d’être une mère. « Si je faisais une histoire sur ce voyage de la maternité et du corps [acceptance], Je me sens comme, je suis désolé, mais cela devrait être avec une cinéaste « , a déclaré Knightley. Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’actrice avait à dire sur les scènes de nu ci-dessous.

« S’il s’agissait de la maternité, à quel point ce corps est extraordinaire, à quel point vous regardez soudainement ce corps que vous devez connaître et qui est le vôtre et il est vu d’une manière complètement différente et il a changé d’une manière qui est insondable pour vous avant de devenir mère, alors oui, je serais totalement partante pour explorer cela avec une femme qui comprendrait cela. Mais je me sens très mal à l’aise maintenant d’essayer de représenter le regard masculin. «

Si Keira Knightley refait des scènes de nu, ce sera certainement avec une réalisatrice. le Expiation et pirates des Caraïbes l’actrice ne se sent pas à l’aise de le faire autrement, et c’est évidemment son choix de faire ce qu’elle veut lors de la négociation d’un contrat qui veut qu’elle se déshabille. Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview de Keira Knightley sur le podcast Chanel Connects.

Sujets: Inconduite sexuelle