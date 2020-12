Keira Knightley admet que le chapeau de Juliette cachait quelque chose aux fans

Certaines des tenues de L’amour en fait ont obtenu flack. L’un d’eux est le chapeau de Juliette. Keira Knightley a admis qu’elle le portait pour cacher quelque chose aux personnes qui regarderaient le film.

Keira Knightley était très jeune dans ‘Love Actually’

Hugh Grant et Keira Knightley assistent à la première du film de charité britannique «Love Actually» | Dave Hogan / Getty Images

Knightley a joué Juliet, une femme mariée à Peter (Chiwetel Ejiofor). Le meilleur homme du mariage était Mark (Andrew Lincoln), qui était secrètement amoureux d’elle.

À la fin du film, il déclare ses sentiments pour elle. Mais les fans ne savaient probablement pas que Knightley n’avait que 18 ans à l’époque. Lincoln avait 30 ans et Ejiofor 26 ans. Cela signifie que Knightley était plus âgé que Thomas Brodie-Sangster, 13 ans, qui jouait Sam.

La rédactrice en chef Emma Freud a affirmé que d’autres jeunes acteurs joueraient le rôle de Juliette aujourd’hui. «Je connais Richard [Curtis] jetterait Saoirse Ronan ou Lily James comme la jeune mariée », a-t-elle déclaré selon Bustle.

Mais il y a plusieurs membres de la distribution qui resteraient dans leurs rôles. «Beaucoup d’entre eux seraient les mêmes», a déclaré Freud. «Hugh [Grant] était un premier ministre étonnamment jeune, mais il serait maintenant extrêmement réaliste. Et il n’y aura jamais de meilleure Karen qu’Emma (Thompson), même à 90 ans.

Le chapeau cachait un zit

Les costumes sont parfois utilisés pour cacher des choses aux acteurs. Knightley a admis que le chapeau de Juliette ne concernait pas la mode.

«J’avais une énorme tache au milieu de mon front», a-t-elle déclaré à BBC Radio 1. «C’est le problème d’avoir 17 ans et d’être dans des films!» L’acteur a ajouté: « C’était énorme, donc il n’y avait pas d’autre choix que de trouver un chapeau pour le couvrir – parce qu’il n’y avait pas d’éclairage ou de maquillage qui allait le couvrir. »

Le zit était si gros que tout ce qu’ils pouvaient faire était de le cacher. «J’étais en fait très reconnaissante pour ce chapeau», dit-elle. «J’ai toute une vie de gratitude pour ce chapeau.»

La robe de mariée de Juliette a été changée

Juliet a failli avoir un autre moment de mode bizarre. «Richard Curtis voulait [Keira’s] caractère pour être plutôt sexy, même en tant que mariée », a déclaré la costumière Joanna Johnston à Grazia. «Il voulait qu’elle soit habillée prête pour la fin de la scène où ils font la fête, alors il a eu cette idée d’un crop top, avec un ventre nu.

Johnston est allé un peu plus subtil avec une robe transparente moulante. «J’ai dit à Richard: ‘Tu ne veux pas d’un ventre nu pour aller à l’église!’» Dit-elle. «J’ai donc opté pour un style pur et superposé à la place avec des détails de pétales en dessous; vaporeux et multicouche. »

Le film de 2003 propose des choix de mode intéressants. Certains d’entre eux étaient pour des raisons pratiques comme le chapeau cachant un zit. Mais la robe de mariée était plus susceptible de souligner la jeune mariée.