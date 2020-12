Keir Starmer et Boris Johnson rendent hommage aux vies perdues dans la crise du sida

Les dirigeants de tous les partis politiques britanniques ont réaffirmé leur soutien à l’objectif d’éliminer les transmissions du VIH / sida d’ici une décennie, dans des messages marquant la Journée mondiale du sida.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a conduit les hommages en saluant les recommandations de la Commission indépendante du VIH, qui a publié mardi 1 décembre un rapport appelant à une approche de dépistage de masse et à une augmentation du financement de la santé publique en Angleterre pour maîtriser le virus.

Sir Keir Starmer et Boris Johnson s’engagent à mettre fin à la transmission du VIH à l’occasion de la Journée mondiale du sida

Dans un message vidéo, Sir Keir a déclaré: «Au Royaume-Uni, plus de 100 000 personnes vivent avec le VIH. Chacun d’entre eux mérite les meilleurs soins possibles et l’accès à un traitement efficace pour éviter que le virus ne se transmette.

«Mais nous risquons de voir les progrès ralentir. Le déploiement de la PrEP, un médicament qui change la vie, n’a pas été assez rapide, et plus de 6 000 personnes séropositives ne sont pas diagnostiquées. De toute évidence, nous devons faire plus. »

«Rien n’arrête le progrès mais la volonté politique. Nous avons 10 ans, mais pas une minute à attendre. » Merci @Keir_Starmer pour s’engager @UKLabour mettre fin aux nouveaux cas de VIH d’ici 2030. # 0HIVby30 pic.twitter.com/Au0LS8vJ6s – Terrence Higgins Trust (@THTorguk) 1 décembre 2020

Il a poursuivi: «Aujourd’hui, je suis très heureux d’accueillir le rapport de la Commission VIH… le Parti travailliste et moi sommes absolument attachés à l’objectif de mettre fin aux nouvelles transmissions du VIH d’ici 2030, rien n’empêche le progrès, mais la volonté politique.

«Nous avons 10 ans pour franchir cette étape historique, mais pas une minute à perdre. Ainsi, en cette Journée mondiale du sida, nous nous souvenons de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette épidémie et nous sommes prêts à mettre fin aux transmissions, une fois pour toutes.

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson a envoyé un tweet pour marquer l’occasion, qui se lit comme suit: «Lors de la Journée mondiale du sida, nous nous souvenons de ceux qui sont morts du sida et soutenons ceux qui vivent avec le VIH aujourd’hui.

«Notre objectif est de mettre fin à la transmission du VIH d’ici 2030 et d’aider à améliorer la vie des personnes séropositives grâce à un accès rapide aux thérapies antirétrovirales et au déploiement de la PrEP à travers le pays.»

Sur #WorldAIDSDay nous nous souvenons de ceux qui sont morts du sida et nous soutenons ceux qui vivent avec le VIH aujourd’hui. Notre objectif est de mettre fin à la transmission du VIH d’ici 2030 et d’aider à améliorer la vie des personnes séropositives grâce à un accès rapide aux thérapies antirétrovirales et au déploiement de la PrEP à travers le pays. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 décembre 2020

Il s’est toutefois abstenu de respecter les recommandations du rapport.

Les commissions écossaises prévoient d’atteindre l’objectif 2030

Pendant ce temps, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a célébré la Journée mondiale du sida en commandant son propre plan pour éliminer la transmission du VIH dans le pays d’ici l’objectif 2030.

Elle a déclaré: «Ce jour-là, nous nous souvenons de tous ceux qui ont perdu la vie à cause du virus… mais il est clair que nous avons encore beaucoup à faire.

«C’est pourquoi le gouvernement écossais a commandé des travaux à d’éminents experts du VIH sur la manière d’éliminer la transmission d’ici 2030.

«C’est pourquoi, par le biais de notre NHS, nous continuons à rendre le médicament PrEP accessible aux personnes les plus à risque. et c’est pourquoi nous finançons le développement d’un service d’auto-échantillonnage en ligne, qui répondra encore plus facilement au processus de dépistage du VIH.

Premier ministre @NicolaSturgeon a marqué #WorldAIDSDay avec un message commémorant ceux qui ont perdu la vie à cause du sida, et décrivant les mesures que l’Écosse prend pour arrêter la propagation du VIH. pic.twitter.com/xQ5bWL02fN – Gouvernement écossais (@scotgov) 1 décembre 2020

Le dirigeant de Lib Dem, Ed Davey, a déclaré: «En cette Journée mondiale du sida, je suis heureux d’accueillir le lancement du rapport final et des recommandations de la Commission indépendante sur le VIH. Les libéraux démocrates et moi sommes fermement attachés à l’objectif de mettre fin aux nouvelles transmissions du VIH d’ici 2030.

«Comme le souligne la commission, nous devons commencer par investir dans la santé publique et faire face à la crise du financement des services de santé sexuelle. Nous devons investir dans des initiatives locales de traitement et de prévention du VIH et veiller à ce qu’elles s’attaquent à la stigmatisation, à la discrimination et aux inégalités en matière de santé. »

Ce #WorldAIDSDay nous devons relever le défi de mettre fin à la nouvelle transmission du VIH d’ici 2030. La pandémie du COVID-19 a clairement montré l’importance d’une action de santé publique forte. J’espère que le gouvernement pourra tirer les leçons de cette pandémie pour aider à en résoudre d’autres. # 0HIVby30 pic.twitter.com/giotMikRH2 – Ed Davey MP 🔶🇪🇺 (@EdwardJDavey) 1 décembre 2020

Il a poursuivi: «Le gouvernement n’a pas un moment à perdre et devrait produire d’urgence un plan d’action contre le VIH, répondant aux recommandations de la commission, décrivant le plan pour atteindre notre objectif commun à 2030 d’être le premier pays à mettre fin au nouveau VIH. transmission. »